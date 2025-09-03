Param Sundari BO: जाह्नवी-सिद्धार्थ की फिल्म ने बुधवार को की अब तक की सबसे कम कमाई

जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म परम सुंदरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ गया है। फिल्म ने अपने छठे दिन कमाए सिर्फ इतने करोड़। कुल कलेक्शन जानिए यहां।

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म परम सुंदरी रिलीज के बाद से खबरों में बनी हुई है। ऑडियंस से मिले अच्छे रिव्यू के बाद भी फिल्म की कमाई की रफ्तार धीमी हो गई है। नार्थ के परम और साउथ की सुंदरी के बीच की ये रोमांटिक लव स्टोरी पसंद तो आ रही है लेकिन ऑडियंस को थिएटर तक ला पाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए वीक डेज में ये फिल्म बहुत कम कमाई कर पा रही है। अगर आज बुधवार के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने सिर्फ 1.74 करोड़ का बिजनेस किया है।

बुधवार का कलेक्शन 29 अगस्त को थिएटर में रिलीज़ हुई परम सुंदरी को शनिवार और रविवार का फायदा हुआ था। इसलिए फिल्म ने सधी हुई शुरुआत करते हुए करीब 28 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। फिल्म ने पहले दिन (शुक्रवार) 7.25 करोड़ के कलेक्शन के साथ ओपनिंग की। शनिवार को 9.25 करोड़ और रविवार को और 10.25 करोड़ की कमाई की। लेकिन सोमवार को फिल्म की कमाई भारी गिरावट आई और सिर्फ 3.25 करोड़ मिले। मंगलवार को 4.25 करोड़ कमाए। वहीं बुधवार यानी आज फिल्म ने सिर्फ 1.74 करोड़ कमाए हैं। अब तक कुल कमाई 34.25 करोड़ हो गई है।