जाह्नवी कपूर चाहती हैं 3 बच्चे, बोलीं- लड़ाई-झगड़े हमेशा 2 लोगों के बीच…

जाह्नवी कपूर अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर उनके सपनों के बारे में डिस्कस करती रहती हैं। अब जाह्नवी ने कपिल शर्ना के शो में बताया कि वह 3 बच्चे चाहती हैं और उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है।

जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म परम सुंदरी हाल ही में रिलीज हुई है और फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। दोनों फिल्म का खूब जोर-शोर से प्रमोशन कर रहे हैं। अब हाल ही में दोनों कपिल शर्मा के द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहुंचे और इस दौरान जाह्नवी ने बताया कि उन्हें 3 बच्चे चाहिए और वह साउथ में सेटल होना चाहती हैं। कपिल ने उनसे इसके पीछे की वजह भी पूछी तो जानें उन्होंने क्या कहा।

क्यों 3 बच्चे चाहती हैं जाह्नवी जाह्नवी ने कहा, 'मुझे लगता है अच्छा होता है 3, पहले तो मेरे लिए लकी नंबर है और दूसरी बात है कि लड़ाई-झगड़े हमेशा 2 लोगों के बीच होते हैं। ऐसी सिचुएशन में एक का सपोर्ट जरूरी होता है। एक बहन या लड़का जो भी होगा, वो डबल ढ़ोलकी होगा। दोनों साइड से खेलेगा। दोनों को सपोर्ट मिलेगा। मैंने बहुत सोच समझकर ये प्लानिंग की है।' जाह्नवी की इस बात को सुनकर ना सिर्फ कपिल बल्कि सिद्धार्थ और बाकी दर्शक भी हंसने लगे।

जाह्नवी की फैमिली प्लानिंग बता दें कि इससे पहले जाह्नवी ने कोमल नहाटा के शो में कहा था, 'मैं शादी करके तिरुमला तिरुपति में पति और बच्चों के साथ सेटल होना चाहती हूं। हम केले के पत्तों पर हर दिन खाना खाएंगे और गोविंदा-गोविंदा सुनेंगे। मेरे बालों में मोगरा होंगे और मैं मणि रतनम के म्यूजिक को सुनूंगी। मैं अपने पति के तेल चम्पी करूंगी।'

बता दें कि जाह्नवी का तिरुपति से खास कनेक्शन है। वह हर साल अपने और दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की बर्थ एनिवर्सरी पर वहां जाती हैं।

कैसी शादी चाहती हैं जाह्नवी वहीं शादी को लेकर जाह्नवी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह चाहती हैं कि उनकी शादी तिरुपति में हो, उनकी मेहंदी और संगीत सेरेमनी, श्रीदेवी के पैतृक घर में हो।