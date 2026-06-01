जब शूट खत्म करके एक हफ्ते तक रोज फोन पर रोती थीं श्रीदेवी, जाह्नवी कपूर ने बताया क्या थी दुख की वजह
जाह्नवी कपूर राम चरण के साथ पेड्डी फिल्म में आ रही हैं। उनके पेरेंट्स श्रीदेवी और चिरंजीवी भी साथ काम कर चुके हैं। अब जाह्नवी ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे मेगास्टार होकर भी उनकी मां के लिए परिवार से बढ़कर कुछ नहीं था।
श्रीदेवी और चिरंजीवी साउथ की कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। अब उनके बच्चे पेड्डी मूवी में आ रहे हैं। राम चरण और जाह्नवी कपूर इस फिल्म के लीड एक्टर्स हैं। दोनों साथ में पेड्डी का प्रमोशन कर रहे हैं। एक प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान जाह्नवी को याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे वह मेगा स्टार होते हुए भी अपने परिवार के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड थीं। एक बार जब शूटिंग की वजह से खुशी का बर्थडे मिस हुआ तो श्रीदेवी फोन पर रोती थीं।
बचपन से शर्मीली थीं श्रीदेवी
जाह्नवी टाइम्स नाऊ से बात कर रही थीं। उन्होंने अपनी मां श्रीदेवी को याद किया। जाह्नवी ने बताया कि श्रीदेवी इतना कुछ करने के बावजूद भी शर्मीली इंसान थीं। 4 साल की उम्र से काम करना शुरू किया, जब उन्होंने घर संभालने का फैसला लिया तो खुद को पूरी तरह बदलना चाहती थीं।
फैमिली को दिया पूरा वक्त
जाह्नवी बोलीं, 'मॉम का इस पहलू को मैं बहुत मानती हूं। अगर उन्होंने कुछ करने का फैसला लिया तो वह उसमें पूरी तरह से घुस जाती थीं। फैमिली लाइफ को भी उन्होंने ऐसे ही देखा। उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ का चैप्टर पीछे छोड़ा और पूरी तरह मां और पत्नी की भूमिका निभाने में लग गईं। मैंने यही देखा था और जब हम बड़े हुए तब वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर लौटीं।'
जब मिस हो गया खुशी का बर्थडे
श्रीदेवी परिवार के लिए कितनी डिवोटेड थीं, जाह्नवी ने इसका उदाहरण दिया। वह बताती हैं 'मुझे याद है, जब वह इंग्लिश-विंग्लिश की शूटिंग कर रही थीं। उन्होंने फिल्म का शेड्यूल ऐसा तय किया जो कि हमारी समर वैकेशन के साथ पड़ जाए। कुछ वजहों से न्यू यॉर्क का शेड्यूल मैच नहीं कर पाया और उनसे खुशी और पापा का बर्थडे मिस हो गया। एक हफ्ते तक पैकअप के बाद हर दिन फोन करके वह रोती थीं। आप सोच नहीं सकते हैं कि वो इंसान एक मेगास्टार थीं और उनके दिन में सबसे दुख की वजह यह थी कि उन्होंने अपने बच्चे का बर्थडे मिस कर दिया।'
बोनी के सिर पर तेल लगाना था फेवरिट काम
जाह्नवी बोलीं कि उन लोगों ने बहुत प्रिविलेज्ड जिंदगी जी है। पर उनकी मां ने कभी ऐसा नहीं जताया कि देखो मैंने क्या अचीव किया है। जाह्नवी बोलीं कि उनका पसंदीदा काम बाजार से पॉम्फ्रेट मच्छी लाना था ताकि वह अपनी बेटियों के लिए इसकी बढ़िया चटनी बना सकें। पति बोनी कपूर के सिर पर तेल लगाना था।
श्रीदेवी और चिरंजीवी में समानता
जाह्नवी ने बताया कि राम चरण जब अपने पिता चिरंजीवी की बात करते हैं और वह अपनी मॉम श्रीदेवी की तो समझ आता है कि दोनों के सोचने का तरीका एक सा ही है। दोनों के लिए कड़ी मेहनत और अनुशासन ही जरूरी था।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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