जाह्नवी कपूर ने रीक्रिएट किया मां श्रीदेवी का 'नगीना' वाला लुक, अमरीश पुरी के पोते बोले...
जाह्नवी कपूर ने हेलोवीन के मौके पर अपनी मां श्रीदेवी की फिल्म नगीना से उनका लुक रीक्रिएट किया है। जाह्नवी को इस लुक में देखने के बाद अमरीश पुरी के पोते ने भी अपना रिएक्शन दिया है। देखिए ये पोस्ट-
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर कई मौकों पर अपनी मां एक्ट्रेस श्रीदेवी के लुक को रीक्रिएट कर चुकी हैं। लेकिन इस बार जाह्नवी ने एक ऐसा लुक रीक्रिएट किया है जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स हैरान हो गए हैं। साथ ही कुछ ने जाह्नवी को मां श्रीदेवी की हमशक्ल बता दिया। आज हेलोवीन सेलिब्रेशन के लिए जाह्नवी ने अपनी मां श्रीदेवी की फिल्म नगीना का आइकॉनिक लुक रीक्रिएट किया है। इन तस्वीरों में जाह्नवी भी मां की तरह इच्छाधारी नागिन की तरह लुक देती नजर आ रही हैं।
जाह्नवी ने रीक्रिएट किया मां श्रीदेवी का नगीना वाला लुक
जाह्नवी ने अपने हेलोवीन सेलिब्रेशन से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। पहली तस्वीर फिल्म नागिना के पोस्टर के साथ एडिट की गई है। लेकिन अन्य तस्वीरों में जाह्नवी एकदम अपनी मां श्रीदेवी की तरह नागिन बनी हुई दिख रही हैं। साथ में श्रीदेवी, ऋषि कपूर और अमरीश पुरी की भी शूटिंग के दौरान की असली तस्वीरें शेयर की गई हैं। जाह्नवी ने श्रीदेवी का लुक रीक्रिएट करने के लिए कुछ वैसा ही आउटफिट, लुक और ज्वेलरी कैरी की है। उनकी आंखों में भी नागिन जैसा तेज है। इन तस्वीरों में ओरी भी हैं जो ऋषि कपूर बने हैं और सपेरा अमरीश पुरी के किरदार में एक अन्य शख्स को देखा जा सकता है। तस्वीरें शेयर करते हुए जाह्नवी ने कैप्शन में लिखा, ‘हैपी हेलोवीन, मुझे इस आइकॉनिक मूवी का ये पल रीक्रिएट करना ही था।’
अमरीश पुरी के पोते ने दिया रिएक्शन
श्रीदेवी के नगीना वाले लुक में श्रीदेवी को देखकर उनके फैंस खुश हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘हमशक्ल’, एक और यूजर ने लिखा, ‘बेस्ट हेलोवीन लुक’, एक और यूजर ने लिखा, ‘अब जाह्नवी भी श्रीदेवी जैसी दिखने लगी है’। जाह्नवी की चाची महीप कपूर, वीर पहारिया, शालिनी पासी, बहन खुशी कपूर, जैसे सेलेब्स ने रिएक्ट किया है। अमरीश पुरी के पोते वर्धन पुरी ने भी इस पोस्ट में श्रीदेवी, ऋषि कपूर, और अमरीश पुरी वाली फोटो पर रिएक्शन देते हुए लिखा, '3 लीजेंड, 3 आइकॉनिक, मेरे फेवरेट'।
फिल्म नगीना की जानकारी
साल 1986 में श्रीदेवी और ऋषि कपूर की फिल्म नगीना रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अमरीश पुरी ने नागमणि की तलाश में नजर आते हैं। फिल्म की कहानी, परफॉरमेंस और शानदार गानों ने कमाल कर दिया था। उस साल की सबसे सफल फिल्मों में से एक नगीना भी थी। श्रीदेवी के नागिन लुक ने उस दौर में धमाका कर दिया था। डांस नंबर्स भी शानदार थे। ये पहली ऐसी हिंदी फिल्म थी जिसका उस दौर में सीक्वल बनाया गया था। उस फिल्म का नाम था निगाहें। श्रीदेवी ही लीड रोल में थीं। सनी देओल ने साथ में नजर आए थे। इन दोनों ही फिल्मों का डायरेक्शन हर्मेश मल्होत्रा ने किया था। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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