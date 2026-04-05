15 साल की उम्र में 'अश्लील साइट' पर वायरल हुई थी जाह्नवी कपूर की तस्वीरें, कहा- 'आपको कीमत चुकानी पड़ती है...'
प्रोफेशनल लाइफ के साथ जाह्नवी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहती हैं। ऐसे में अब जाह्नवी ने हाल ही में अपने टीनएज के दिनों का एक बेहद परेशान करने वाला एक्सपीरियंस शेयर किया, जब उनकी मॉर्फ्ड तस्वीरें एक पोर्न साइट पर अपलोड की गई थी।
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अक्सर अपने लुक्स और ड्रेसिंग सेंस को लेकर चर्चा में रहती हैं। अपने करियर में जाह्नवी ने कई फिल्मों में काम किया। प्रोफेशनल लाइफ के साथ जाह्नवी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहती हैं। ऐसे में अब जाह्नवी ने हाल ही में अपने टीनएज के दिनों का एक बेहद परेशान करने वाला एक्सपीरियंस शेयर किया, जब उनकी मॉर्फ्ड तस्वीरें एक पोर्न साइट पर अपलोड की गई थी। जाह्नवी ने पूरा किस्सा शेयर किया।
पोर्न साइड पर देखी थी तस्वीर
जाह्नवी कपूर ने हाल ही में राज शमानी को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान जाह्नवी ने उस समय को याद किया जब उन्होंने 15 साल की उम्र में अपना पहला डीपफेक देखा था। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता कि वह डीपफेक था या नहीं, लेकिन वह कुछ वैसा ही था। मैंने एक पोर्न साइट पर अपनी एक तस्वीर देखी थी।'
हमारे स्कूल में IT की क्लास होती थी और लड़के
एक्ट्रेस ने आगे उस पल को और याद करते हुए बताया कि जब उन्हें वह तस्वीर मिली थी। उस वक्त जाह्नवी के स्कूल में IT की क्लास चल रही थी। उन्होंने कहा, 'हमारे स्कूल में IT की क्लास होती थी और लड़के मजे के लिए उन साइट्स पर जाते थे। वहां, मेरी तस्वीरें थीं। और यह सब स्कूल में हुआ था। इसलिए वह एक अजीब अनुभव था।'
यह वह कीमत है जो आपको चुकानी पड़ती है
जाह्नवी ने आगे कहा कि उस समय उन्होंने इस बात को समझने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा, 'एक समय पर मुझे लगा- यह वह कीमत है जो आपको चुकानी पड़ती है। सोशल मीडिया से जुड़ी इन चीजों में अक्सर कोई नैतिकता नहीं होती।' हालांकि, उन्होंने कहा कि अब उनका नजरिया बदल गया है और उनकी डीपफेक तस्वीरें आज भी उन्हें प्रभावित करती हैं।
जाह्नवी अपनी AI-जेनरेटेड तस्वीरों पर
जाह्नवी ने माना कि आज भी, उनकी AI-जनरेटर तस्वीरें ऑनलाइन दिखाई देती हैं, जिनमें अक्सर उन्हें ऐसे तरीकों से दिखाया जाता है, जैसे उन्होंने कभी पोज नहीं दिया या कपड़े नहीं पहने। उन्होंने कहा, 'मैं इस बात से बिल्कुल भी सहज नहीं हूं। मेरी ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं, जिन्हें ऑफिशियल न्यूज़ पेज भी शेयर करते हैं, जो पूरी तरह से AI-जेनरेटेड हैं। मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने और न ही कभी उस तरह से मेरी तस्वीरें खींची गई हैं।'
जैसे इसे मैंने ही शेयर किया
उन्होंने यह भी बताया, 'ये तस्वीरें इस तरह से फैलाई जाती हैं, जैसे इन्हें मैंने खुद ही शेयर किया हो। इससे एक खास तरह की इमेज बन जाती है। अगर कल को मैं किसी डायरेक्टर से कहूं कि मैं कोई खास ड्रेस पहनने में सहज महसूस नहीं कर रही हूं, तो कोई उन तस्वीरों को दिखाकर कह सकता है, 'लेकिन आपने तो पहले भी ऐसा किया है।' भले ही वे ऐसा मुंह पर न कहें, लेकिन यह बात आपको सोचने पर मजबूर कर देती है।'
बेशक, इससे मुझे बुरा लगता है
जाह्नवी ने आगे कहा कि भले ही इस बात का उन पर गहरा असर पड़ता है, लेकिन वह अक्सर ऐसी बातों की शिकायत करने में हिचकिचाती हैं। उन्होंने कहा, 'बेशक, इससे मुझे बुरा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि शिकायत करने के लिए मेरी आवाज में उतनी ताकत नहीं है और साथ ही यह भी जोड़ा कि विशेषाधिकार (privilege) को लेकर लोगों की सोच की वजह से खुलकर बोलना और भी मुश्किल हो जाता है।'
मेरी आवाज में उतनी ताकत नहीं
एक्ट्रेस ने कहा, 'लोगों का रवैया कुछ ऐसा होता है कि तुम्हें जिंदगी में इतना कुछ मिला है, थोड़ा तो सह लो, शिकायत मत करो। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरी आवाज में अभी उतनी विश्वसनीयता है। इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है, और हो सकता है कि इससे असली मुद्दे से ध्यान हट जाए।' हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म इंडस्ट्री की कई दूसरी महिलाओं ने भी डीपफेक का विरोध किया है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
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