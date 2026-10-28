जाह्नवी कपूर का पेद्दी विवाद पर छलका दर्द, बोलीं- मैं उस शर्म को अपने साथ...
जाह्नवी कपूर ने कॉफी विद करण के लेटेस्ट एपिसोड में पेद्दी विवाद को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि वो अपने जीवन भर उस शर्म को लेकर चलेंगी। उन्होंने कहा कि वो खुद को पीड़िता के रूप में नहीं दिखाना चाहती हैं।
कॉफी विद करण के लेटेस्ट एपिसोड में जाह्नवी कपूर से करण जौहर ने पेद्दी विवाद को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि उस दौरान उन्होंने काफी चीजें महसूस कीं। उन्होंने कहा कि वो उस विवाद के बारे में बात करने को लेकर इसलिए कतरा रही थीं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस फिल्म के लिए मेहनत की थी।
पेद्दी विवाद: जाह्नवी कपूर को किस बात का पछतावा?
विवाद के बारे में बात करते हुए जाह्नवी ने माना कि उन्हें उस विवाद के बारे में बात करने के लिए सही शब्द ढूंढने में काफी मुश्किल हुई। उन्होंने कहा कि वो जीवन भर उस शर्म को साथ लेकर चलेंगी। जाह्नवी ने कहा, "उन्हें अब भी इस बात का पछतावा है कि उस वक्त वो इस बारे में खुलकर बात नहीं कर पाईं। उन्होंने कहा, "जीवनभर मैं उस शर्म को अपने साथ लेकर चलूंगी। क्या मैं और कुछ कर सकती थी? क्या मैं और अधिक सतर्क रह सकती थी? क्या मैं और बड़ा हंगामा कर सकती थी? 100 प्रतिशत हां।"
जाह्नवी बोलीं अपनी प्रिवलेज का उठाना चाहिए था फायदा
एक्ट्रेस ने बताया कि आवाज न उठाने के लिए उन्होंने खुद को बार-बार दोषी ठहराया। जाह्नवी ने ये भी बताया कि उस वक्त वो प्रोफेशनलिज्म और डायरेक्टर के निर्देशों का पालन करने के बीच उलझी हुई थीं। जाह्नवी ने कहा कि उन परिस्थितियों को समझाना ऐसा लगेगा कि वो दूसरों पर दोष मढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि साउथ की फिल्मों में बाउंड स्क्रिप्ट नहीं होती हैं। उस वजह से भी वो कुछ खास नहीं बोल पाईं। जाह्नवी ने कहा कि उन्हें कपूर परिवार से आने के अपने प्रिवलेज का इस्तेमाल करना चाहिए था।
जाह्नवी कपूर बोलीं- मैं नहीं चाहती हूं कि मैं पीड़िता लगूं
जाह्नवी ने कहा, "मुझे अपने हिस्से की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। मैं एक प्रिवलेज्ड जगह से आती हूं। मुझे उसका फायदा उठाना चाहिए था। मैं ऐसी नहीं लगना चाहती कि मैं यहां कोई पीड़िता हूं। मेरा मतलब है ये एक ऐसा अनुभव था जिसने मुझे अंदर तक दुख पहुंचाया था।" पेद्दी एक्ट्रेस ने कहा कि वो इस घटना से सीखी हैं कि अगली बार अगर वो खुद को ऐसी परिस्थितियों में पाती हैं तो वो उसके खिलाफ बोलेंगी।
क्या था जाह्नवी कपूर का पेद्दी विवाद?
फिल्म में जाह्नवी कपूर के किरदार 'अचम्मा' के फिल्मांकन और कैमरा एंगल पर दर्शकों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। आरोप लगाया गया कि फिल्म में उनके शरीर (कमर, पेट और क्लीवेज) को बार-बार गलत और आपत्तिजनक तरीके से हाइपर-सेक्सुअलाइज करके दिखाया गया है। फिल्म में एक ऐसा सीन भी था जिसमें राम चरण का किरदार जाह्नवी के किरदार को बिना उसकी सहमति के किस कर लेता है। बता दें, इस पूरे विवाद को बढ़ता देख फिल्म के डायरेक्टर बुची बाबू सना ने अपनी गलती स्वीकार की थी और माफी मांगी थी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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