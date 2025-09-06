Janhvi Kapoor Does Not Burden Producers When She Travels During The Shoot शूट के दौरान प्रोड्यूसर पर बोझ नहीं डालती हैं जाह्नवी कपूर, बोनी कपूर बोले- अगर मेड के साथ जाती है तो..., Bollywood Hindi News - Hindustan
शूट के दौरान प्रोड्यूसर पर बोझ नहीं डालती हैं जाह्नवी कपूर, बोनी कपूर बोले- अगर मेड के साथ जाती है तो...

बोनी कपूर ने बताया कि कैसे जाह्नवी कपूर अपनी कई चीजों के खर्चे खुद मैनेज करती हैं और अगर कभी उनके साथ उनके स्टाफ या परिवार की तरफ से कोई जाता है तो वे इसका प्रेशर फिल्म के प्रोड्यूसर पर नहीं पड़ने देते हैं।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 02:52 PM
बॉलीवुड में पिछले कुछ समय से कई फिल्ममेकर्स और प्रोड्यूसर्स इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि आज कल स्टार्स काफी फीस लेते हैं और इसके साथ ही उनपर खर्चे भी काफी होते हैं। स्टार्स एक लंबी टीम अपने साथ लेकर आते हैं। इस बीच अब बोनी कपूर ने बताया कि उनकी बेटी जाह्नवी कपूर कई चीजों पर खुद पैसे खर्च करते हैं ताकि प्रोडक्शन के बजट में गड़बड़ ना हो।

जाह्नवी खुद मैनेज करती हैं ट्रैवल के खर्च

बोनी ने गेम चेंजर यूट्यूब चैनल में बात करते हुए कहा, 'अगर जाह्नवी को शूटिंग के लिए किसी दूसरे शहर में जाना होता है तो वह अपनी टिकट के पैसे खुद देती है ताकि प्रोड्यूसर पर कोई बोझ ना बढ़े और अगर उनकी मेड उसके साथ ट्रैवल कर रही हैं और नाइट शूट है या किसी और के साथ ट्रैवल कर रही है जैसे एक बार उसकी कजिन उसके साथ ट्रैवल कर रही थी तो मैंने उनकी टिकट के पैसे गिए, रूम के भी। जब मैं वहां जाता हूं तो मैं अपनी टिकट खुद करता हूं। अपने खर्चे से रूम लेता हूं।'

अनिल करियर के शुरुआत में ऐसे करते थे खर्च कंट्रोल

बोनी ने आगे बताया कि कैसे अनिल कपूर अपने खर्चे मैनेज करते थे करियर के शुरुआत में। वह बोले, ‘जब अनिल शुरू में शूट में जाता था, तो वह अपने कपने लॉन्ड्री के लिए नहीं देता था क्योंकि फाइव स्टार होटल की लॉन्ड्री काभी महंगी होती थी। मेरी मां फिर उस पर काफी गुस्सा करती थी कि जब भी अनिल वापस आता था को काफी सारे गंदे कपड़े लेकर आता था धोने के लिए। वह फिर बोलता था मम्मी, मैं क्या करूं लॉन्ड्री काफी महंगी है होटल की। लेकिन फिर धीरे-धीरे वह बदला क्योंकि जब आप सबको वैसा करता देखते हो तो आप सोचते हो मैं भी ऐसा क्यों ना करूं।’

आज कल के एक्टर्स के खर्चे पर बोले

बोनी ने आगे बताया कि कैसे वह खुद प्रोड्यूसर होकर फिल्म के बढ़ते बजट को लेकर चीजों को हैंडल करते हैं। उन्होंने कहा, 'आज के समय पर हर दिन एक स्टार के साथ एक्स्ट्रा 5 लाख का खर्च लेकर चलते हैं मतलब 1 से 5 लाख हर दिन। इसके अलावा उनके स्टाइलिस्ट की पेमेंट्स भी होती हैं। इन सब चीजों को चेक करके कंट्रोल किया जाता है। मैं ज्यादा जजमेंटल नहीं हो सकता क्योंकि मेरे घर में खुद कई एक्टर्स हैं।'

