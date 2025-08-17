दही-हांडी कार्यक्रम में फैंस की भीड़ में फंसी जाह्नवी कपूर, एक्ट्रेस संग धक्का-मुक्की का वीडियो हुआ वायरल

'परम सुंदरी' की बात करें तो ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। इस मूवी में सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिल्ली के एक लड़के और जाह्नवी कपूर एक केरल की लड़की की लव स्टोरी दिखाई गई है। ये फिल्म 29 अगस्त को रिलीज हो रही है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी 'परम सुंदरी' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। इस फिल्म में जाह्नवी के साथ एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा लीड रोल में हैं। दोनों ही स्टार्स इस वक्त 'परम सुंदरी' के प्रमोशन में जुटे हैं। इसी बीच शनिवार यानी 16 अगस्त को जाह्नवी एक दही हांडी कार्यक्रम में शामिल हुईं। जहां वो फैंस की भीड़ में इस कदर फंस गई कि कार तक पहुंचा उनके लिए मुश्किल हो रहा था। इस दौरान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो काफी अनकंफर्टेबल नजर आ रही हैं।

दही हांडी कार्यक्रम में पहुंची जाह्नवी दरअसल, बीते दिनों जन्माष्टमी के मौके पर जाह्नवी मुंबई में दही हांडी कार्यक्रम में शामिल हुईं। इस दौरान एक्ट्रेस अपनी आने वाली फिल्म 'परम सुंदरी' के गेटअप में नजर आईं। उन्होंने लाइट क्रीम कलर के लहंगा चोली पहली थी, जिसमें वो काफी सुंदर लग रही थीं। मुंबई के घाटकोपर में हुए इस कार्यक्रम के कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें वो फैंस मटकी फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरे में जाह्नवी अपने फैंस से मराठी में बात करते हुए को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं और यह भी कहा कि उन्हें 29 अगस्त को रिलीज हो रही उनकी फिल्म 'परम सुंदरी' जरूर देखनी चाहिए।

फैंस की भीड़ में फंसी जाह्नवी हालांकि, कार्यक्रम से बाहर निकलते वक्त जाह्नवी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब एक्ट्रेस अपनी कार की ओर बढ़ीं, तब तक वहां भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। ऐसे में जाह्नवी को सुरक्षाकर्मियों और उनकी टीम ने उन्हें भीड़ से बचाते हुए कार में बैठाया। इस दौरान एक्ट्रेस काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थीं। फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए भीड़ की ओर हाथ हिलाया और वहां से चली गईं।