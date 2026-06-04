जाह्नवी कपूर ने माना, राम चरण की पेड्डी में किया गया है उनके किरदार का अपमान
जाह्नवी कपूर, राम चरण की फिल्म पेड्डी में नजर आई हैं। यह फिल्म गुरुवार को रिलीज हुई है और रिलीज होते ही इसमें जाह्नवी के किरदार को लेकर चर्चा हो रही है।
राम चरण, जाह्नवी कपूर की फिल्म पेड्डी गुरुवार को रिलीज हुई है। इससे पहले फिल्म का प्रीमियर रखा गया था और जबसे प्रीमियर हुआ है तबसे जाह्नवी के किरदार को लेकर काफी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। जाह्नवी फिल्म में अच्चियम्मा का किरदार निभा रही हैं और उन्हें कई सीन में ऑब्जेक्टिफाई किया है और कुछ सीन में तो उन्हें राम चरण का किरदार मारता भी है। अब इस पर जाह्नवी का रिएक्शन आया है।
क्या लिखा है वायरल पोस्ट में
दरअसल, एक इंस्टाग्राम पेज पर पेड्डी को लेकर पोस्ट किया है और लिखा है कि पेड्डी जो इतनी महंगी फिल्म है उसमें लीडिंग महिला की काफी डिसरिस्पेक्ट की गई है। इस पोस्ट पर लोगों के खूब कमेंट्स आए हैं। इसमें इस बात की भी आलोचना की गई है कि राम को एक सामाजिक-राजनीतिक अभियान का मौका मिलता है जबकि जाह्नवी को पेट के ऊपरी हिस्से का क्लोज-अप शॉट मिलता है।
जाह्नवी के किरदार को दिखाया गया गलत
इसमें इस बात की भी आलोचना की गई है कि राम को एक सामाजिक-राजनीतिक अभियान का मौका मिलता है जबकि जाह्नवी को पेट के ऊपरी हिस्से का क्लोज-अप शॉट मिलता है। इस पोस्ट में 350 करोड़ रुपये की इस फिल्म की आलोचना की गई है कि इसमें ह्यूमन आइडेन्टिटि को गलत तरीके से दिखाया गया है। अचियम्मा को वही ह्यूमैनिटी यानी मानवीयता नहीं दी गई है। इसमें यह भी आलोचना की गई है कि राम को एक सामाजिक-राजनीतिक अभियान में शामिल किया गया है, जबकि जाह्नवी को सिर्फ पेट के ऊपरी हिस्से का क्लोज-अप शॉट दिया गया है।
पोस्ट में आगे लिखा है, ‘एक एक्ट्रेस पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन जो असली टाइमलाइन है वो अलग स्टोरी बताती है। रिपोर्ट दिखाती है कि जाह्नवी कपूर ने इस पर सवाल भी खड़ा किया था पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान। उन्होंने एक प्रोफेशनल लाइन बनाई थी, लेकिन फाइनल एडिट को फुटेज से दूर रखा गया। यह वैसा केस नहीं कि एक एक्ट्रेस अपने लिए स्टैंड लेने में सफल नहीं हुई। यहां डायरेक्टर है जिसने बाउंड्री को इग्नोर किया क्योंकि एक्ट्रेस का कॉन्सेन्ट उनके लिए मैटर कम था बॉक्स ऑफिस नंबर्स से।’
जाह्नवी ने लाइक किया पोस्ट
जाह्नवी ने इस पोस्ट पर कमेंट तो नहीं किया, लेकिन कई ने नोटिस किया कि उन्होंने पोस्ट को लाइक किया है। एक ने कमेंट किया कि जाह्नवी ने इसे लाइक किया है।
पेड्डी फिल्म के बारे में बता दें कि इसे बुच्ची बाबू सना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में राम चरण, जाह्नवी कपूर के अलावा शिव राजकुमार, दिव्येन्दु शर्मा भी थे।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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