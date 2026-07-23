'जना नायकन' रिलीज पहले जश्न में डूबे विजय के फैंस, थिएटर के बाहर जमकर किया डांस
'जन नायकन' को विजय की आखिरी फिल्म माना जा रहा है, जिसके चलते फैंस भी इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं और रिएक्शन देते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में विजय की 'जन नायकन' का रिलीज होना उनके फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं हैं।
Jana Nayagan: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और साउथ सुपरस्टार विजय की मच अवेटेड फिल्म 'जन नायकन' के रिलीज का उनके फैंस ने बड़ी ही बेसब्री से इंतजार किया था। इस फिल्म को लेकर लंबे समय से सोशल मीडिया पर बज बनी हुई थी। ऐसे में विजय की एक्शन ड्रामा फिल्म आज यानी 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। 'जन नायकन' को विजय की आखिरी फिल्म माना जा रहा है, जिसके चलते फैंस भी इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं और रिएक्शन देते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में विजय की 'जन नायकन' का रिलीज होना उनके फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं हैं। थिएटर के बाहर फैंस की जमकर भीड़ देखी जा रही है।
रिलीज के पहले नाच-गाकर मनाया जश्न
एक्टर और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की फिल्म 'जना नायकन' को लेकर उनके फैंस का क्रेज देखते ही बन रहा है। ऐसे में आज यानी गुरुवार को दुनिया भर के सिनेमाघरों में फिल्म 'जना नायकन' के रिलीज होने वाली है। वहीं, फिल्म रिलीज होने से पहले, एक्टर और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के प्रशंसक करपगम कॉम्प्लेक्स के बाहर नाच-गाकर जश्न मना रहे हैं। इस दौरान के कई वीडियो X ट्विटर पर वायरल हो रहे हैं। इस वीडियोज में साफ देखा जा सकता है। कि सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। थिएटर्स के बाद भारी संख्या में पुलिस तैनात है, ताकि भीड़ को संभाला जा सकते।
फिल्म का बजट
बता दें कि एक्टर विजय ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। साउथ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में विजय की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। यही वजह है कि 'जन नायकन' साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। फिल्म के बजट की बात करें तो ये करीब 400 करोड़ के बजट में बनी है। फिल्म को लेकर जमकर विवाद भी देखने को मिला है। फिल्म जनवरी से विवादों में फंसी हुई है। वहीं अब विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद फिल्म रिलीज हो चुकी है।
'जन नायकन' कास्ट
फिल्म का निर्देशन एच. विनोथ ने किया है, जबकि इसका निर्माण केवीएन प्रोडक्शंस के बैनर तले किया गया है। फिल्म 'जन नायकन' में विजय के अलावा प्रकाश राज, मामिता बैजू, बॉबी देओल, पूजा हेगड़े जैसे कलाकार अहम भूमिका में हैं। वहीं, फिल्म रिलीज के साथ ही अब हर किसी को इसके ओपनिंग डे कलेक्शन का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म को लेकर मेकर्स ही नहीं, बल्कि फैंस को भी काफी उम्मीदें हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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