विजय की 'जन नायगन' भगवंत केसरी का है रीमेक? जान लें वायरल दावे का सच

तमिल सुपरस्टार विजय की आनेवाली फिल्म जन नायगन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। विजय इस फिल्म में दमदार एक्शन करते नजर आएंगे। वहीं, बॉबी देओल भी एक दमदार अंदाज में नजर आनेवाले हैं। आइए जानते हैं कब रिलीज हो रही है KVN प्रोडक्शंस में बनी फिल्म जन नायगन।

Jan 04, 2026 03:39 pm IST
तमिल सुपरस्टार विजय की फिल्म जन नायगन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। विजय के फैंस को उनकी फिल्म का ये ट्रेलर काफी पसंद आया है। ये फिल्म विजय और उनके फैंस दोनों के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि जन नायगन विजय की आखिरी फिल्म होने वाली है। फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही ऐसी चर्चा है कि फिल्म नंदामुरी बालकृष्ण की फिल्म भगवंत केसरी का रीमेक है?

फैंस को लग रहा है रीमेक है विजय की फिल्म?

ट्रेलर देखकर फैंस को जन नायगन और भगवंत केसरी की कहानी के कुछ प्लॉट्स सेम लगे। इसी वजह से फैंस को लग रहा है कि विजय की आखिरी फिल्म एक रीमेक है। हालांकि, जन नायगन के डायरेक्टर एच. विनोथ ने इस दावे को खारिज किया है।

क्या विजय की जन नायगन है रीमेक?

एच. विनोथ ने डेक्कन क्रॉनिकल से खास बातचीत में बताया है कि विजय की ये फिल्म रीमेक नहीं है। उन्होंने कहा, "कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक रीमेक है। मैं बिल्कुल साफ-साफ कहता हूं, ये 100 पर्सेंट थलपति (विजय) की फिल्म है। सिनेमाघरों में ये एक पूरी तरह से कमर्शियल ट्रीट है।"

बॉबी और विजय की होगी टक्कर

जन नायगन का ट्रेलर 3 जनवरी को रिलीज हुआ था। ट्रेलर में विजय एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आते हैं। उनकी बेटी के साथ कुछ गलत होता है। वो अपनी बेटी को इससे निकालते हैं। बॉबी देओल ट्रेलर में दमदार विलेन बने हैं। वो विजय के जीवन में मुश्किलें खड़े करते हैं। बॉबी देओल एक ऐसे विलेन हैं जो देश को नुकसान पहुंचाते हैं और विजय उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। ट्रेलर से साफ है कि फिल्म में बॉबी देओल विजय से टक्कर लेते नजर आएंगे। फैंस को दोनों की टक्कर भी खूब पसंद आनेवाली है।

फिल्म की कास्ट

जन नायगन की कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में विजय के अलावा पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन, प्रियामणि, मामिता बैजू और नैरेन जैसे कलाकार नजर आएंगे।

इन भाषाओं में होगी रिलीज?

जन नायगन एक एक्शन थ्रिलर पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म होने वाली है। यह फिल्म तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषा में रिलीज होगी। हिंदी में ये फिल्म जन नेता के नाम से रिलीज होगी। इस फिल्म को हिंदी में भी बड़े स्केल पर रिलीज करने का प्लान है।

