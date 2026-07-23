Jana Nayagan OTT release: विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' किस ओटीटी पर होगी रिलीज? जानें कितने करोड़ मे हुई डील
विजय की आज यानी 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ये एक्शन ड्रामा फिल्म का निर्देशन एच. विनोद ने किया है। इसके साथ ही हर कोई ये जानने के लिए एक्साइटेड है ये विजय की 'जन नायकन' ओटीटी पर कब रिलीज होगी। तो चलिए जानते हैं पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा OTT पर कब आएगी।
Jana Nayagan OTT release: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और साउथ सुपरस्टार विजय की मच अवेटेड फिल्म 'जन नायकन' के रिलीज का फैंस को लंबे वक्त से इंतजार था। इस फिल्म को लेकर पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज बना हुआ है। विजय की आज यानी 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ये एक्शन ड्रामा फिल्म का निर्देशन एच. विनोद ने किया है। फिल्म को क्रिटिक्स और फैंस के शानदार रिव्यू मिल रहे हैं। ऐसे में फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन का तो फैंस को इंतजार है ही। इसके साथ ही हर कोई ये जानने के लिए एक्साइटेड है ये विजय की 'जन नायकन' ओटीटी पर कब रिलीज होगी। तो चलिए जानते हैं पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा OTT पर कब आएगी।
विजय की आखिरी फिल्म OTT कब और कहां देखें
विजय की 'जन नायकन' को पहले दिन, पहले शो में ब्लॉकबस्टर रिस्पॉन्स मिला। पॉलिटिक्स पर पूरा फोकस करने से पहले विजय की यह 69वीं और आखिरी फिल्म है, सोशल मीडिया पर शुरुआती रिएक्शन्स में फिल्म को एक मास एंटरटेनर बताया गया है। ऐसे में अब 'जन नायकन' के थिएटर रिलीज के बाद अब ओटीटी रिलीज का हर किसी को इंतजार है। सोशल मीडिया पर ओटीटी रिलीज को लेकर कई खबरें आ रही हैं। हालांकि मेकर्स ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल रिलीज की तारीख अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है।
ऑफर हुए इतने करोड़
पहले की ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्राइम वीडियो शुरू में फिल्म के डिजिटल राइट्स लगभग 110 करोड़ रुपये में खरीदने के लिए बातचीत कर रहा था। हालांकि, बार-बार रिलीज में देरी और पायरेसी लीक से फिल्म की डिजिटल वैल्यूएशन पर असर पड़ने के बाद यह डील कथित तौर पर टूट गई। बाद की रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ZEE5 ने लगभग 50 करोड़ रुपये के ऑफर के साथ बातचीत शुरू की, हालांकि न तो प्रोड्यूसर्स और न ही किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने इन दावों की पुष्टि की है।
इतनी फीस लेकर सबसे महंगे एक्टर बने विजय
Filmibeat की रिपोर्ट्स के मुताबिक, थलपति विजय को जन नायकन के लिए 220 करोड़ रुपये से 275 करोड़ रुपये के बीच मिले हैं। अगर ये रिपोर्ट्स सच है, तो यह उन्हें इंडियन सिनेमा में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में से एक बना देगा। बॉबी ने फिल्म के लिए करीब 5 से 10 करोड़ के बीच पेमेंट ली ली है। पूजा हेगड़े ने 'जन नायकन' के लिए करीब 3 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं। प्रकाश राज ने 5 करोड़ रुपये वसूले हैं। वहीं, एक्ट्रेस प्रियामणि ने 3 करोड़ रुपये कमाए हैं, और ममिता बैजू ने कथित तौर पर 60 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये के बीच घर लिया है। वहीं, ये फिल्म करीब 400 करोड़ के बजट में बनी है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
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