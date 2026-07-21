जन नायकन नहीं विजय की आखिरी फिल्म? डायरेक्टर बोले- ये उनकी पहली...
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की फिल्म जन नायकन को देखने के लिए फैंस बेताब हैं क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये उनकी बतौर एक्टर लास्ट फिल्म है। लेकिन इस बीच डायरेक्टर ने जानें क्या कहा।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने पॉलिटिक्स में एंट्री लेने से पहले फिल्मी करियर को छोड़ दिया था। उनकी अपकमिंग फिल्म जन नायकन लास्ट फिल्म है बतौर एक्टर। फिल्म के ऑडियो लॉन्च के दौरान विजय ने खुद कहा था कि मुझे पता नहीं कि ये कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरी लास्ट फिल्म थोड़ी दर्द से भरी है, है न? आप क्या चाहते हो मैं क्या करूं? लेकिन अब जन नायकन के डायरेक्टर एच. विनोद ने कहा कि हो सकता है ये विजय की आखिरी फिल्म ना हो।
विजय सर की बतौर मुख्यमंत्री पहली फिल्म
सिनेमा विकेतन से बात करते हुए एच विनोद ने कहा, ‘यह उनकी आखिरी फिल्म है कि नहीं, कोई श्योरिटी नहीं है इसको लेकर। लेकिन आप यह कह सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री विजय सर की पहली फिल्म है।’
विजय को ग्लोरिफाई करने वाली फिल्म नहीं
विनोद ने आगे कहा, ये फिल्म सिर्फ कमर्शियल फ्लिक के लिए नहीं है। यह एक बहुत जरूरी पॉलिटिकल फिल्म है। ये सिर्फ टीवी पर तारीफ के लिए या विजय सर को ग्लोरिफाई करने के लिए नहीं है। यह काफी सेन्सिटिव पॉलिटिक्स फिल्म को लेकर है। अगर लोग पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे काफी डिस्कशन होंगे। तो फिल्म की सक्सेस, हमारी सक्सेस होगी।
ध्यान से देखेंगे तो कई चीजें पता चलेगी
यह मानते हुए कि फिल्म का कंटेंट बार-बार देखने लायक है, उन्होंने कहा कि इसको स्टडी किया जा सकता है, यह लगभग 2 घंटे लंबी है। आधा घंटा काफी सीरियस है। अगर आप उस आधे घंटे पर ध्यान दें तो आपको कई चीजें पता चलेगी। आप उसपर 1 साल तक पढ़ सकते हैं। इतना कन्टेंट है उसके अंदर।
काफी समय से रिलीज में हो रही थी देरी
जन नायकन की बात करें तो यह फुल पॉलिटिक्स पर बेस्ड फिल्म है। फिल्म पहले जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर सीबीएफसी से सर्टिफिकेट ना मिलने पर इसकी रिलीज में देरी हो गई। इस बीच विजय इलेक्शन जीत गए और फिर मुख्यमंत्री बन गए। फिल्म में विजय के साथ पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज भी हैं। फिल्म में म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है और सिनेमाटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने की है। वहीं एडिटिंग प्रदीप ई राघव ने किया है। फिल्म 23 जुलाई को रिलीज होने वाली है।
बता दें कि फिल्म की एडवांस बुकिंग रविवार से शुरू हो गई है और इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मंगलवार 21 जुलाई तक फिल्म के 6 लाख से ज्याजा टिकट बिक गए हैं ओपनिंग डे के लिए पूरे भारत में।
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