Jana Nayagan: मिनटों में हाउसफुल हुए शोज, 2500 में बिक रहीं टिकटें, सबसे सस्ती महज ₹54 में
Jana Nayagan Movie advance bookings: थलापति विजय की फिल्म जन नायकन रिलीज के दिन ही बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच सकती है। इस फिल्म को लेकर फैंस में गजब का एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है।
साउथ के सुपरस्टार एक्टर थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' को लेकर ऑडियंस का एक्साइटमेंट चरम पर है। फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग भारत में शुरू हो चुकी है और क्रेज ऐसा है कि टिकटों की कीमत 2500 रुपये तक जा पहुंची है। एक्टर से तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने विजय की बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए यह पहली फिल्म होगी और बतौर अभिनेता यह उनकी आखिरी फिल्म बताई जा रही है। फिल्म की कहानी और विजय की असल जिंदगी में कई चीजें मेल खाती हैं, इसलिए भी फैंस इस फिल्म को लेकर इतने उत्साहित हैं।
मिनटों में हाउसफुल हो गए थिएटर्स
सिनेमाघरों में 23 जुलाई को रिलीज होने जा रही 'जन नायकन' के लिए बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और केरल सहित कई शहरों में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। जहां तमिल वर्जन की कीमत ज्यादातर जगहों पर 100 से 800 रुपये के बीच रखी गई है, वहीं बेंगलुरू इस मामले में रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है। यह शहर क्योंकि फिल्ममेकर के. वेंकट का होमटाउन माना जाता है, इसलिए यहां फिल्म का एक अलग ही चार्म है। ज्यादातर थिएटर्स में कीमतें 1000 रुपये से भी ऊपर दाम पर बेची जा रही हैं।
2500 रुपये तक पहुंची टिकट की कीमत
बावजूद इसके कि चेन्नई में एडवांस बुकिंग बाद में शुरू हुई थी, यहां धीरे-धीरे बुकिंग होने के चलते कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। बेंगलुरु की बात करें तो सुबह 6:30 बजे वाले शो की टिकटें भी कुछ थिएटर्स में तेजी से बिक रही हैं, जबकि कुछ शोज पूरी तरह से हाउसफुल हो चुके हैं। सिनेपोलिस (नेक्सस शांतिनिकेतन) में रिक्लाइनर सीटों की कीमत 2500 रुपये है, जो इस फिल्म के लिए अब तक की सबसे अधिक कीमत है। कुछ थिएटर्स में प्रीमियम शोज 800 से 1000 रुपये तक में बहुत आराम से बिक जा रहे हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए आपाधापी मची हुई है।
यहां महज 54 रुपये में मिल रही टिकट
बात जब सबसे महंगी टिकटों की हो रही है तो सबसे सस्ती टिकटों का जिक्र करना भी जरूरी है। बावजूद इसके कि बेंगलुरु में मूवी का जबरदस्त क्रेज है, चेन्नई में थिएटर मालिकों में मनमाफिक दाम नहीं बढ़ाए हैं। यहां पर टिकटों की एवरेज कीमत 190 रुपये हैं और सबसे सस्ती टिकट महज 54 रुपये में मिल रही है। तमिलनाडु में क्योंकि प्रीमियर शो के दौरान एक दर्शक की मौत की घटना ने काफी निगेटिविटी फैलाई थी, लिहाजा यहां भी थिएटर मालिक ओपनिंग शोज की कीमतें बढ़ाकर रखते हैं, ताकि भीड़ कम से कम पहुंचे। चेन्नई के एक थिएटर ने बताया कि बुकिंग खुलने के बाद चंद मिनटों में 10 हजार से ज्यादा टिकट बिक गए।
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