जन नायकन का एडवांस बुकिंग में कमाल, फिर भी विजय की इन दो फिल्मों का नहीं टूटा रिकॉर्ड

Jan Nayagan Box Office Report: तमिलनाडु के सीएम जन नायकन कल यानी 23 जुलाई को रिलीज होने वाली है। फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही कमाल कर दिया है। फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 25 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।

थलापति विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन(Jan Nayagan) 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म लंबे वक्त के इंतजार के बाद रिलीज होने जा रही है। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फिल्म ने एडवांस बुकिंग में शानदार कमाल दिखाया है। फिल्म ने रात 10 बजे तक 25 करोड़ की कमाई कर ली है।

एडवांस बुकिंग में विजय की फिल्म का कमाल sacnilk.com के मुताबिक, विजय की फिल्म ने एडवांस बुकिंग में रात 10 बजे तक 25.51 करोड़ (ब्लॉक सीट्स के साथ) की कमाई की है। तमिल भाषा में फिल्म ने 19.22 करोड़ की कमाई की है। हिंदी भाषा में फिल्म ने 19 लाख के आसपास की कमाई की है। तेलुगु भाषा ने 32 लाख के आसपास की कमाई की है। इस तरह पूरे भारत में फिल्म ने 19.75 करोड़ (बिना ब्लॉक सीट्स के) की कमाई कर ली है। वहीं, ब्लॉक सीट्स की बात करें तो इस फिल्म ने 25.75 करोड़ की कमाई की है।

एडवांस बुकिंग: वर्ल्डवाइड कलेक्शन अगर फिल्म के वर्ल्डवाइड एडवांस बुकिंग कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 35 करोड़ के आसपास की कमाई कर ली है। अगर एडवांस बुकिंग का ये हाल है तो फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन 50 करोड़ के पार हो सकता है।

क्यों खास है जन नायकन? विजय की इस फिल्म के लिए फैंस इसलिए भी ज्यादा उत्साहित हैं क्योंकि ये तमिलनाडु के सीएम विजय की एक्टर के तौर पर आखिरी फिल्म होने वाली है। थलापति विजय की फिल्म से फैंस को काफी उम्मीद है। जन नायकन की रिलीज के बीच जानते हैं विजय की पिछली चार फिल्मों का एडवांस बुकिंग में कैसा था हाल।

द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम: ये फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई थी। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ने एडवांस बुकिंग में 29.83 करोड़ की कमाई की थी।

लिओ: ये फिल्म 19 अक्टूबर, 2023 को रिलीज हुई थी। विजय की इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 46.36 करोड़ (बिना ब्लॉक सीट्स) की कमाई की थी। इस फिल्म को लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया था।

वरिसु: लिस्ट में तीसरे नंबर पर साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म वरिसु है। इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 11.49 करोड़ (बिना ब्लॉक सीट्स) की कमाई की थी।

बीस्ट: लिस्ट में चौथे नंबर पर साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म बीस्ट है। इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 10 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म को नेल्सन दिलीपकुमार ने डायरेक्ट किया था।

विजय थलापति की फिल्म को एच विनोथ ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म इस साल जनवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन तब सीबीएफसी से फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया था। अब आखिरकार ये फिल्म रिलीज होने जा रही है।