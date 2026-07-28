'जन नायकन' के डायरेक्टर ने लिया बड़ा फैसला, विजय थलपति के फैंस को अब मिलेगा सरप्राइज
विजय की से फिल्म 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ये एक्शन ड्रामा फिल्म का निर्देशन एच. विनोद ने किया है। फिल्म को क्रिटिक्स और फैंस के शानदार रिव्यू मिल रहे हैं।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और साउथ सुपरस्टार विजय थलपति की मच अवेटेड फिल्म 'जन नायकन' के रिलीज का फैंस को लंबे वक्त से इंतजार था। इस फिल्म को लेकर पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज बना हुआ है। ऐसे में विजय की से फिल्म 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ये एक्शन ड्रामा फिल्म का निर्देशन एच. विनोद ने किया है। फिल्म को क्रिटिक्स और फैंस के शानदार रिव्यू मिल रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर भी 'जन नायकन' शानदार कमाई कर रही है। वहीं, अब फिल्म की सक्सेस पार्टी के दौरान डायरेक्टर ने 'जन नायकन' को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उनके इस फैसले से यकीन विजय के फैंस खुश होने वाले हैं। आइए जानते हैं क्या?
फिल्म से डिलीट हुए है 6 सीन्स
सोमवार को 'जाना नायकन' की सक्सेस पार्टी का आयोजन हुआ। इस दौरान 'जाना नायकन' के डायरेक्टर एच. विनोद और फिल्म की कास्ट मौजूद थे। ऐसे में एच विनोद से फिल्म से हटाए गए छह सीन को लेकर सवाल किया गया। विनोद से पूछा गया कि क्या फिल्म के कुछ सीन्स डिलीट हुए थे। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 6 सीन्स डिलीट किए गए थे।
डायरेक्टर का बड़ा ऐलान
इसे बाद डायरेक्टर एच. विनोद ने बताया है कि विजय के फैन्स जल्द ही 'जाना नायकन' के छह हटाए गए सीन देख सकेंगे। उम्मीद है कि अगले हफ्ते से थिएटर में दिखाई जा रही फिल्म में ये काटे गए अतिरिक्त सीन जोड़ दिए जाएंगे। फिल्ममेकर ने यह जानकारी तब दी जब पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने जबरदस्त प्रदर्शन जारी रखा। इस घोषणा ने उन दर्शकों को सुखद आश्चर्य दिया जो विजय को और अधिक देखना चाहते हैं, क्योंकि इसे सिनेमा से दूर होने से पहले उनकी आखिरी फिल्म के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है।
'जना नायकन' में छह हटाए गए सीन जोड़े जाएंगे
हटाए गए हिस्सों के बारे में बात करते हुए विनोद ने कहा कि फिल्म 'जना नायकन' की रफ्तार और लंबाई को सही रखने के लिए टीम को कई सीन हटाने पड़े थे। हालांकि, दर्शकों की प्रतिक्रिया को देखते हुए, मेकर्स ने अब उन छह सीन को वापस जोड़ने का फैसला किया है जिन्हें शुरू में थिएटर में दिखाई जाने वाली फिल्म से हटा दिया गया था। इसमें एक्टर विजय सर के दो मजेदार कॉमेडी सीन, दो एक्शन सीन और दो इमोशनल सीन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वापस जोड़े जाने वाले ये हिस्से दर्शकों को फिल्म का ज्यादा पूरा सिनेमैटिक अनुभव देंगे और साथ ही फिल्म की ओरिजिनल कहानी भी बनी रहेगी।
इतनी फीस लेकर सबसे महंगे एक्टर बने विजय
Filmibeat की रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजय थलपति को जन नायकन के लिए 220 करोड़ रुपये से 275 करोड़ रुपये के बीच मिले हैं। अगर ये रिपोर्ट्स सच है, तो यह उन्हें इंडियन सिनेमा में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में से एक बना देगा। बॉबी ने फिल्म के लिए करीब 5 से 10 करोड़ के बीच पेमेंट ली ली है। पूजा हेगड़े ने 'जन नायकन' के लिए करीब 3 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं। प्रकाश राज ने 5 करोड़ रुपये वसूले हैं। वहीं, एक्ट्रेस प्रियामणि ने 3 करोड़ रुपये कमाए हैं, और ममिता बैजू ने कथित तौर पर 60 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये के बीच घर लिया है। वहीं, ये फिल्म करीब 400 करोड़ के बजट में बनी है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
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