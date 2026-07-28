मंडे टेस्ट में 'जन नायकन' पास हुई या फेल? 5वें दिन विजय थलापति की फिल्म ने कमाए इतने करोड़

मंडे टेस्ट में 'जन नायकन' पास हुई या फेल? 5वें दिन विजय थलापति की फिल्म ने कमाए इतने करोड़
Jana Nayagan Monday Box Office Collection: विजय थलापति की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ से उनके फैंस के इमोशंस जुड़े हैं, लेकिन फिल्म दमदार न होने की वजह से ये बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई कर रही है।
विजय थलापति की एक्शन-ड्रामा फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) ने बॉक्स ऑफिस पर पकड़ बनाए रखी है। 4 दिनों के लंबे वीकेंड का 'जन नायकन' को फायदा मिला और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। हालांकि, विजय थलापति की ये फिल्म उनकी पिछली फिल्मों से कमजोर साबित हो रही है। आइए समझाते हैं।
'जन नायकन' डे5 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट
सोमवार को 'जन नायकन' ने भारत में 10.15 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 130 करोड़ के पार पहुंच गया है।
भारत में कुल नेट कलेक्शन (डे5 तक): 134.90 करोड़ रुपये
भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन (डे5 तक): 157.74 करोड़ रुपये
विदेशी बॉक्स ऑफिस से किया कुल ग्रॉस कलेक्शन (डे5 तक): 75.50 करोड़ रुपये
वर्ल्डवाइड कुल ग्रॉस कलेक्शन (डे5 तक): 233.24 करोड़ रुपये
'जन नायकन' मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल?
रविवार के दिन 'जन नायकन' ने बॉक्स ऑफिस से 32 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं सोमवार के दिन विजय थलापति की फिल्म की कमाई में 68% की गिरावट देखने को मिली। फिल्म ने डे5 पर 10.15 करोड़ रुपये की कमाई की। इसका मतलब है कि 'जन नायकन' मंडे टेस्ट में फेल हो गई है।
'जन नायकन' का डे वाइज कलेक्शन
डे 1 (गुरुवार) - 42.70 करोड़ रुपये
डे 2 (शुक्रवार) - 21.15 करोड़ रुपये
डे 3 (शनिवार) - 28.90 करोड़ रुपये
डे 4 (रविवार) - 32 करोड़ रुपये
डे 5 (सोमवार) - 10.15 करोड़ रुपये
कुल कलेक्शन - 134.90 करोड़ रुपये
विजय थलापति की पिछली फिल्मों ने पांच दिनों में कितनी कमाई की थी?
यदि 'जन नायकन' की तुलना विजय की पिछली दो फिल्मों से करें तो ये फिल्म सबसे कमजोर मानी जाएगी।
1. 'लियो' ने अपने शुरुआती 3 दिनों में ही भारतीय बॉक्स ऑफिस से 159.59 करोड़ रुपये नेट की कमाई कर ली थी। वहीं, 'जन नायकन' ने 92.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। अगर शुरुआती 5 दिनों की बात करें तो 'लियो' ने 245.25 करोड़ रुपये और 'जन नायकन' ने 134.90 करोड़ रुपये कमाए हैं।
'लियो' का पांच दिनों का आंकड़ा
डे 1 - 75.53 करोड़ रुपये
डे 2 - 39.68 करोड़ रुपये
डे 3 - 44.38 करोड़ रुपये
डे 4 - 46.13 करोड़ रुपये
डे 5 - 39.53 करोड़ रुपये
2. 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' (GOAT) ने 3 दिनों में 120.08 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं 'जन नायकन' ने 92.75 करोड़ रुपये कमाए थे। यदि 5 दिनों की बात करें तो 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' ने भारत में 176.61 करोड़ का कलेक्शन किया था और 'जन नायकन' ने 134.90 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।
'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' का पांच दिनों का आंकड़ा
डे 1 - 51.39 करोड़ रुपये
डे 2 - 29.55 करोड़ रुपये
डे 3 - 39.14 करोड़ रुपये
डे 4 - 39.44 करोड़ रुपये
डे 5 - 17.09 करोड़ रुपये
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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