Jana Nayagan Day 4: 'जन नायकन' की तूफानी कमाई जारी, विजय थलापति की फिल्म ने 4 दिनों में किया इतना कलेक्शन
Jana Nayagan Day 4 Box Office Collection: विजय थलापति की ‘जन नायकन’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर रही है। डे4 पर इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।
एक्शन थ्रिलर फिल्म 'जन नायकन' बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड्स गढ़ रही है। विजय थलापति की फिल्म ने चार दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। आइए आपको बताते हैं कि इस फिल्म ने हिंदी में कितनी कमाई की है।
'जन नायकन' का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस
फिल्म ने पहले ही दिन 42.70 करोड़ की धमाकेदार ओपनिंग ली थी। हालांकि शुक्रवार को कमाई में थोड़ी गिरावट देखी गई, लेकिन शनिवार और रविवार को वीकेंड का पूरा फायदा उठाते हुए फिल्म के कलेक्शन में फिर से बड़ा उछाल आया है।
'जन नायकन' का चार दिनों का डे वाइज नेट कलेक्शन
डे 1 (गुरुवार): 42.70 करोड़
डे 2 (शुक्रवार): 21.15 करोड़
डे 3 (शनिवार): 28.90 करोड़
डे 4 (रविवार): 32.00 करोड़
कितनी हुई 'जन नायकन' की कुल कमाई?
इस चार दिनों की तूफानी कमाई के बाद फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 124.75 करोड़ हो गया है, जबकि कुल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 145.98 करोड़ तक पहुंच गया है।
नोट: टिकट खिड़की पर टिकट बेचकर जितना पैसा इकट्ठा होता है उसे ग्रॉस कलेक्शन कहते हैं। इसमें सभी तरह के सरकारी टैक्स (जैसे GST, एंटरटेनमेंट टैक्स) शामिल होते हैं। वहीं टिकट की कुल बिक्री (ग्रॉस) में से जब सरकार का टैक्स (GST) घटा दिया जाता है, तो जो बचे हुए पैसे को नेट कलेक्शन कहते हैं।
'जन नायकन' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
विदेशों में भी फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भारत में 'जन नायकन' ने 145.98 करोड़ (ग्रॉस) का कलेक्शन किया है। वहीं चार दिनों में दुनिया भर में 217.48 करोड़ रुपये का शानदार आंकड़ा पार कर लिया है।
'जन नायकन' की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
भारत नेट कलेक्शन (4 दिनों में) - 124.75 करोड़ रुपये
भारत ग्रॉस कलेक्शन (4 दिनों में) - 145.98 करोड़ रुपये
विदेशों में किया गया कलेक्शन (4 दिनों में) - 71.50 करोड़ रुपये
वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन (4 दिनों में) - 217.48 करोड़ रुपये
'जन नायकन' की हिंदी में कितनी कमाई हुई है?
Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, 'जन नायकन' ने चार दिनों हिंदी में 9.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। वहीं तमिल में 108.25 करोड़ रुपये और तेलुगू में 6.85 करोड़ रुपये कमाए हैं।
आगे की राह
वीकेंड पर 200 करोड़ से अधिक की वर्ल्डवाइड कमाई करके 'जन नायकन' ने ये साबित कर दिया है कि इसे दर्शकों का भारी प्यार मिल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मंडे टेस्ट में फिल्म पास होती है या नहीं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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