Jana Nayagan Day 3: बॉक्स ऑफिस पर 'जन नायकन' का तूफान, 200 करोड़ क्लब की ओर थलापति विजय की फिल्म
Jana Nayagan Box Office Collection: विजय थलापति की फिल्म ‘जन नायकन’ भारत में 100 करोड़ और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच गई है।
विजय थलापति की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड गढ़ रही है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि ओवरसीज मार्केट्स में भी इस फिल्म का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। विजय थलापति के स्टारडम के दम पर फिल्म ने अपने शुरुआती वीकेंड में ही दुनिया भर में ताबड़तोड़ कमाई की है और महज 3 दिनों के भीतर 200 करोड़ के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गई है।
'जन नायकन' ने भारत में कितना कलेक्शन किया है?
भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने धमाकेदार ओपनिंग ली थी, हालांकि दूसरे दिन कमाई में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन तीसरे दिन (रविवार) फिल्म ने फिर से शानदार वापसी की।
पहला दिन (डे 1): 42.70 करोड़
दूसरा दिन (डे 2): 21.15 करोड़
तीसरा दिन (डे 3): 28.50 करोड़
कुल भारतीय कलेक्शन (नेट): 92.35 करोड़
'जन नायकन' का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी 'जन नायकन' का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। ओवरसीज मार्केट से फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में फिल्म ने तीसरे दिन 20 करोड़ का ग्रॉस बिजनेस किया। इसके साथ ही इस फिल्म ने सिर्फ 3 दिनों के भीतर दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 171.84 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इतना ही नहीं, 'जन नायकन' ने इस साल की सबसे तेज कमाई करने वाली फिल्मों में अपना नाम भी दर्ज करा लिया है।
'जन नायकन' जल्द पार करेगी 200 करोड़ का आंकड़ा
ट्रेड एनालिस्ट्स के मुताबिक, वीकेंड में मिले शानदार रिस्पॉन्स को देखते हुए यह साफ है कि फिल्म बहुत जल्द भारत में 100 करोड़ (नेट) और वर्ल्डवाइड स्तर पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। विजय थलापति का ये बॉक्स ऑफिस मैजिक आने वाले दिनों में और कई बड़े रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर सकता है।
कैसी है 'जन नायकन'?
दर्शक विजय थलापति की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' को उनके करियर की सबसे कमजोर फिल्म बता रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान ने भी इस फिल्म को 3 स्टार्स दिए हैं। दर्शक का मानना है कि वे सिर्फ विजय थलापति की ये फिल्म देखने सिनेमाघर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये उनके हीरो की आखिरी फिल्म है। वे ये भी कह रहे हैं कि विजय थलापति इससे बेहतर फेयरवेल डिजर्व करते हैं।
क्यों 'जन नायकन' विजय थलापति की आखिरी फिल्म है?
दरअसल, विजय थलापति अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं। चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया ताकि वे अपना पूरा फोकस अपने राज्य के डेवलपमेंट पर लगा सकें।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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