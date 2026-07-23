Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'जन नायकन' के लिए मोटी फीस लेकर सबसे महंगे एक्टर बने विजय, जानें बॉबी देओल से पूजा हेगड़े तक की सैलरी

By Priti Kushwaha
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

विजय की एक्शन ड्रामा फिल्म आज यानी 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म का निर्देशन एच. विनोद ने किया है। वहीं, 'जन नायकन' को क्रिटिक्स के शानदार रिव्यू मिले हैं। 'जन नायकन' रिलीज के साथ ही फैंस फिल्म के कास्ट की फीस जानने को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं।

'जन नायकन' के लिए मोटी फीस लेकर सबसे महंगे एक्टर बने विजय, जानें बॉबी देओल से पूजा हेगड़े तक की सैलरी

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और साउथ सुपरस्टार विजय की मच अवेटेड फिल्म 'जन नायकन' को लेकर लंबे समय से सोशल मीडिया पर बज बना हुआ था। इस फिल्म के रिलीज का फैंस बड़ी ही बेसब्री से इंतजार किया था। ऐसे में विजय की एक्शन ड्रामा फिल्म आज यानी 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म का निर्देशन एच. विनोद ने किया है। वहीं, 'जन नायकन' को क्रिटिक्स के शानदार रिव्यू मिले हैं। फिल्म रिलीज के साथ ही अब सोशल मीडिया पर इसके कलेक्शन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। वहीं, 'जन नायकन' रिलीज के साथ ही फैंस फिल्म के कास्ट की फीस जानने को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं 'जन नायकन' के लिए किसने कितनी मोटी फीस वसूली?

जन नायकन में विजय की सैलरी

Filmibeat की रिपोर्ट्स के मुताबिक, थलपति विजय को जन नायकन के लिए 220 करोड़ रुपये से 275 करोड़ रुपये के बीच मिले हैं। अगर ये रिपोर्ट्स सच है, तो यह उन्हें इंडियन सिनेमा में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में से एक बना देगा।

ये भी पढ़ें:‘जना नायकन’ रिलीज पहले जश्न में डूबे विजय के फैंस, थिएटर के बाहर जमकर किया डांस
बॉबी देओल

विलेन बनकर बॉबी देओल ने ली इतनी फीस

'जन नायकन' में बॉबी देओल नेगेटिव रोल में नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार, बॉबी ने फिल्म के लिए करीब 5 से 10 करोड़ के बीच पेमेंट ली ली है। साउथ फिल्म में उनकी एंट्री को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं।

ये भी पढ़ें:विजय थलापति की फिल्म ‘जन नायकन’ पहले दिन कितना कमाएगी? ट्रेड एक्सपर्ट्स ने दी खु
पूजा हेगड़े

पूजा हेगड़े ने लिए इतने करोड़

फिल्म में पूजा हेगड़े फीमेल लीड रोल निभा रही हैं। मूवी में उनकी उसी रिपोर्ट के मुताबिक, पूजा ने 'जन नायकन' के लिए करीब 3 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं।

प्रकाश राज

प्रकाश राज से प्रियामणि तक

'जना नायकन' के लिए प्रकाश राज ने 5 करोड़ रुपये वसूले हैं। वहीं, एक्ट्रेस प्रियामणि ने 3 करोड़ रुपये कमाए हैं, और ममिता बैजू ने कथित तौर पर 60 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये के बीच घर लिया है। वहीं, 'जना नायकन' के म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर भी फीस को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने फिल्म के म्यूजिक के लिए करीब 13 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं।

ये भी पढ़ें:मिनटों में हाउसफुल हुए शोज, 2500 में बिक रहीं टिकटें, सबसे सस्ती महज ₹54 में

फिल्म का बजट

बता दें कि एक्टर विजय ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। साउथ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में विजय की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। यही वजह है कि 'जन नायकन' साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। फिल्म के बजट की बात करें तो ये करीब 400 करोड़ के बजट में बनी है।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री

और पढ़ें
Vijay Thalapathy Pooja Hegde bobby deol अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।