Jana Nayagan: विजय थलापति की फिल्म ‘जन नायकन’ पहले दिन कितना कमाएगी? ट्रेड एक्सपर्ट्स ने दी खुशखबरी
Jana Nayagan Box Office: विजय थलापति की फिल्म ‘जन नायकन’ पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म ओपनिंग डे पर काफी अच्छी कमाई करने वाली है।
विजय थलापति की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जन नायकन' 23 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और सामने आए आंकड़ों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अपने ओपनिंग डे पर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की 'पठान' और रजनीकांत की 'जेलर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ सकती है।
धाकड़ एडवांस बुकिंग
Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, खबर लिखे जाने तक 'जन नायकन' ने एडवांस बुकिंग के जरिए 15.44 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है और लगभग 6,71,006 टिकट्स बिक चुके हैं। यूं तो ये फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगू तीनों भाषाओं में रिलीज हो रही है, लेकिन 15.44 करोड़ में से अकेले 15.20 करोड़ रुपये का कलेक्शन तमिल वर्जन से आया है। इस ट्रेंड को देखते हुए ट्रेड एक्सपर्ट्स उम्मीद जता रहे हैं कि पॉजिटिव रिव्यू की वजह से हिंदी दर्शक भी फिल्म देखने आएंगे और कुल कमाई इस आंकड़े से कहीं ज्यादा होगी।
पहले दिन कितना हो सकता है कलेक्शन?
ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि ये फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 55 करोड़ रुपये (नेट) का कारोबार कर सकती है। इसके अलावा, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया जैसे ओवरसीज मार्केट्स में भी इसे बंपर ओपनिंग मिलने की उम्मीद है। तमाम घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों को मिलाएं, तो 'जन नायकन' पहले दिन दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर सकती है।
इनको पछाड़ सकती है फिल्म
अगर 'जन नायकन' पहले दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेती है तो ये विजय की 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' (99 करोड़), रजनीकांत की 'जेलर' (91करोड़ रुपये) और शाहरुख खान की 'पठान' (104 करोड़) का पछाड़ देगी। हालांकि, रजनीकांत की 'कूली' (153 करोड़) को पछाड़ना इसके लिए मुश्किल हो सकता है।
'जन नायकन' के बारे में
एच विनोथ के डायरेक्शन में बनी 'जन नायकन' विजय थलापति की आखिरी फिल्म है। इस वक्त विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और फिल्मों से संन्यास ले चुके हैं। यूं तो ये फिल्म जनवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन CBFC से सर्टिफिकेशन न मिलने के कारण इसकी रिलीज बार-बार टालना पड़ा। इस बीच, विजय की TVK ने तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन जीत लिया और स्टार ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। बता दें, इस फिल्म विजय के अलावा पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज और नारायण जैसे कई जाने-माने कलाकार हैं। इस प्रोजेक्ट में म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर का है, सिनेमैटोग्राफी सत्यन सूर्यन की है और एडिटिंग प्रदीप ई राघव ने की है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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