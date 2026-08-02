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Jana Nayagan Day 10: शनिवार को 'जन नायकन' की दहाड़ से हिला बॉक्स ऑफिस, 'स्‍पाइडर-मैन' को आंख दिखा कमा डाले इतने करोड़

By Priti Kushwaha
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'जन नायकन' एक पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा मूवी है। इस फिल्म में विजय ने एक बार फिर से अपनी शानदार एक्टिंग से हर किसी का दिल जीता। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों के शानदार रिव्यू मिल रहे हैं।

'जन नायकन' की दहाड़ से हिला बॉक्स ऑफिस

Jana Nayagan Box Office Collection Day 10: साउथ सुपरस्टार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की मच अवेटेड फिल्म 'जन नायकन' लगातार खबरों में बनी हुई है। ये फिल्म 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। 'जन नायकन' एक पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा मूवी है। इस फिल्म में विजय ने एक बार फिर से अपनी शानदार एक्टिंग से हर किसी का दिल जीता। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों के शानदार रिव्यू मिल रहे हैं। 'जन नायकन' डे वन से ही शानदार कमाई कर रही है, लेकिन अब इसके सामने 'स्‍पाइडर-मैन: ब्रांड न्‍यू डे' रिलीज हो गई है, जो इसे तगड़ा टक्कर दे रही है। कलेक्शन की बात करें तो 'जन नायकन' के शनिवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं फिल्म ने अब तक कितना कलेक्शन कर लिया है।

शनिवार को लगाई दहाड़

विजय की 'जन नायकन' को लेकर एक तरफ जहां विजय के फैंस एक्साइटेड हैं वहीं, दूसरी तरफ इमोशनल क्योंकि ये उनकी आखिरी फिल्म है। हालांकि, विजय ने अपने फैंस को निराश नहीं किया और एक और शानदार फिल्म अपने चाहने वालों को दी। अब 'जन नायकन' के शनिवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, 'जन नायकन' ने 10वें दिन 7.80 करोड़ रुपये की कमाई की है। ऐसे में 'जन नायकन' का अबतक का कलेक्शन भारत में 164.90 करोड़ रुपये (नेट कलेक्शन) हो गया है।

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डे वाइज देखें 'जन नायकन' का कलेक्शन

वीक 1153.55 करोड़ रुपये
डे 93.55 करोड़ रुपये
डे 107.80 करोड़ रुपये
टोटल कलेक्शन164.90 करोड़ रुपये

किस भाषा में की ज्यादा कमाई

विजय की 'जन नायकन' तीन भाषाओं हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज की गई है। खबर लिखने तक 'जन नायकन' ने हिंदी में 14.40 करोड़ रुपये, तमिल भाषा में 141.70 करोड़ रुपये और तेलुगु भाषा में 8.80 करोड़ रुपये कमाए।

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फिल्म की कास्ट

फिल्म 'जन नायकन' में विजय के अलावा बॉबी देओल, पूजा हेगड़े, मामिथा बैजू, सत्यन सूर्यन, प्रदीप ई, राघव और अनिरुद्ध रविचंदर जैसे सितारे लीड रोल में हैं। मूवी में बॉबी देओल नेगेटिव रोल के चलते एक बार फिर से छा गए हैं।

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विजय और बाकी कलाकारों की फीस

Filmibeat की रिपोर्ट्स के मुताबिक, थलपति विजय को जन नायकन के लिए 220 करोड़ रुपये से 275 करोड़ रुपये के बीच मिले हैं। बॉबी ने फिल्म के लिए करीब 5 से 10 करोड़ के बीच पेमेंट ली ली है। पूजा हेगड़े ने 'जन नायकन' के लिए करीब 3 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं। प्रकाश राज ने 5 करोड़ रुपये वसूले हैं। वहीं, एक्ट्रेस प्रियामणि ने 3 करोड़ रुपये कमाए हैं, और ममिता बैजू ने कथित तौर पर 60 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये के बीच घर लिया है। वहीं, ये फिल्म करीब 400 करोड़ के बजट में बनी है।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

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