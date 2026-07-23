Jana Nayagan Box Office Day 1: बॉक्स ऑफिस पर तूफान बनीं विजय की 'जन नायकन', 4 बजे तक कमा डाले इतने करोड़
ऐसे में फैंस इस 'जन नायकन' को लेकर एक तरफ जहां काफी एक्साइटेड हो रहे हैं, तो वहीं, दूसरी तरफ काफी इमोशनल भी। फिल्म को देखने के लिए थिएटर के बाहर फैंस की भारी भीड़ देखने को मिल रही है।
Jana Nayagan Box Office Collection Day 1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और साउथ सुपरस्टार विजय की मच अवेटेड फिल्म 'जन नायकन' फैंस को लंबे वक्त से इंतजार के बाद आज फाइनली ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ये पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा विजय की आखिरी फिल्म है। ऐसे में फैंस इस 'जन नायकन' को लेकर एक तरफ जहां काफी एक्साइटेड हो रहे हैं, तो वहीं, दूसरी तरफ काफी इमोशनल भी। फिल्म को देखने के लिए थिएटर के बाहर फैंस की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। 'जन नायकन' को क्रिटिक्स और फैंस के शानदार रिव्यू मिल रहे हैं। ऐसे में हर हर कोई इसके ओपनिंग डे कलेक्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो चलिए जानते हैं 'जन नायकन' ने पहले दिन खबर लिखने तक कितना कलेक्शन कर लिया है।
अब तक इतनी कमाई कर चुकी है 'जन नायकन'
विजय थलापति की मचअवेटेड फिल्म 'जन नायकन' को ने रिलीज के साथ ही तूफान मचा दिया है। इसके बज देखकर लग रहा है विजय के करियर की ये आखिरी फिल्म इतिहास रचेगी। खैर फिल्म रिलीज के साथ ही इसके आज के दिन के कलेक्शन भी सामने आ गए हैं। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, 'जन नायकन' ने 4 बजे तक खबर लिखने तक 17.81 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। फिल्म की कमाई को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि फाइनल आंकड़े बेहद ही शानदार होने वाले हैं। फिलहाल फाइनल कलेक्शन के लिए अपको इंतजार करना होगा।
किस भाषा में की ज्यादा कमाई
विजय की 'जन नायकन' तीन भाषाओं हिंदी, तमिल और तेलुगु भषा में रिलीज की गई है। खबर लिखने तक 'जन नायकन' ने हिंदी में 0.73 लाख रुपये, तमिल भाषा में 16.19 करोड़ रुपये और तेलुगु भाषा में 0.89 लाख रुपये कमाए।
इतनी फीस लेकर सबसे महंगे एक्टर बने विजय
Filmibeat की रिपोर्ट्स के मुताबिक, थलपति विजय को जन नायकन के लिए 220 करोड़ रुपये से 275 करोड़ रुपये के बीच मिले हैं। अगर ये रिपोर्ट्स सच है, तो यह उन्हें इंडियन सिनेमा में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में से एक बना देगा। बॉबी ने फिल्म के लिए करीब 5 से 10 करोड़ के बीच पेमेंट ली ली है। पूजा हेगड़े ने 'जन नायकन' के लिए करीब 3 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं। प्रकाश राज ने 5 करोड़ रुपये वसूले हैं। वहीं, एक्ट्रेस प्रियामणि ने 3 करोड़ रुपये कमाए हैं, और ममिता बैजू ने कथित तौर पर 60 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये के बीच घर लिया है। वहीं, ये फिल्म करीब 400 करोड़ के बजट में बनी है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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