जन नायकन में नहीं मिली जगह, सीन कटने पर रो पड़ी एक्ट्रेस; ‘1 साल तक काम किया...’
तमिलनाडु के सीएम विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म रिलीज के बीच एक एक्ट्रेस ने दावा किया है कि उनका सीन फिल्म से काट दिया गया। इस बात पर एक्ट्रेस का दर्द भी छलका है।
तमिलनाडु के सीएम सी जोसेफ विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को फैंस का प्यार भी मिल रहा है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज के बाद एक एक्ट्रेस का दिल टूट गया है। इस एक्ट्रेस का नाम है आनंधी अजय। आनंधी अजय एक टीवी एक्ट्रेस हैं उन्होंने बताया कि फिल्म से उनका सीन काट दिया गया। इस बात पर एक्ट्रेस का दर्द भी झलका है।
जन नायकन से सीन कटने पर रो पड़ती एक्ट्रेस
आनंधी अजय ने अपने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में आनंधी ने सीधे अपने फैंस से बात की। उन्होंने बताया कि फिल्म से उनका सीन काट दिया गया। एक्ट्रेस इस बात पर रोती हुई भी नजर आईं। उन्होंने फैंस से तमिल भाषा में बात की।
एक्ट्रेस ने बताया- एक साल तक किया फिल्म पर काम
आनंधी अजय ने अपने वीडियो में कहा- मैंने इस फिल्म पर एक साल तक काम किया। मैं विजय सर के साथ स्क्रीन शेयर करने को लेकर काफी उत्साहित थी, लेकिन मेरा सीन हटा दिया गया।
एक्ट्रेस ने इस बात पर भी निराशा जताई कि कैसे ये उनका आखिरी मौका था विजय के साथ करने का क्योंकि अब विजय ने राजनीति ज्वाइन कर ली है और अब वो फिल्में नहीं करेंगे।
फैंस ने बढ़ाया आनंधी अजय का हौसला
एक्ट्रेस को रोता हुआ देख उनके फॉलोअर्स ने उनका हौसला बढ़ाया। एक यूजर ने लिखा- मैम आप निराश मत हो। आपको जल्द ही किसी फिल्म में लीड रोल मिलेगा। एक दूसरे यूजर ने लिखा- मैं पक्के से तो नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है कि प्रोडक्शन आपके डिलीट सीन को किसी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दें। एक ने लिखा- मैम अपना दिल मत छोटा करो।भगवान से प्रार्थना करती हूं कि आपको बड़ा और अच्छा रोल जल्द मिले। एक ने कहा- चिंता मत कीजिए। आप क्या महसूस कर रही हैं, वो हमें पता है, लेकिन आपको जल्द ही अच्छे-अच्छे रोल्स मिलेंगे।
बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही जन नायकन
जन नायकन की बात करें तो फिल्म 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इस फिल्म में थलापति विजय दमदार एक्शन करते नजर आए हैं। बॉबी देओल और प्रकाश राज ने भी फिल्म में अच्छी एक्टिंग की है।
जन नायकन को एच विनोथ ने डायरेक्ट किया है। जन नायकन पहले जनवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म को सीबीएफसी से सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया था। जन नायकन उस वक्त लीक भी हो गई थी, लेकिन इन सबके बावजूद भी फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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