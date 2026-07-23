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जन नायकन देख फूट-फूटकर रोए CM विजय के मंत्री, वीडियो बनाने लगे लोग

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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थलापति विजय की फिल्म जन नायकन को देखने उनके मंत्री और विधायक भी सिनेमाघरों में पहुंचे। सोशल मीडिया पर मंत्री मोहम्मद फरवास का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो फूट-फूट कर रोते नजर आए। 

Jan Nayagan
जन नायगन

तमिलनाडु के सीएम सी. जोसेफ विजय यानी कि थलापति विजय (Thalapathy Vijay) की आखिरी फिल्म जन नायकन आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के प्रेसिडेंट की फिल्म को देखने कुछ मंत्री और विधायक भी पहुंचे। मंत्रियों और विधायकों की फिल्म देखते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। सीएम विजय की फिल्म देख मंत्री इमोशनल नजर आए।

थलापति की फिल्म देखने पहुंचे उनके मंत्री

चेन्नई में TVK के जनरल सेक्रेटरी और ग्रामीण विकास और जल संसाधन मंत्री एन. आनंद, और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी (नीति और प्रचार) और स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण मंत्री के.जी. अरुणराज ने कोयम्बेडु के रोहिणी थिएटर में थलापति की फिल्म देखी।

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फूट-फूटकर रोए मंत्री मोहम्मद फरवास

कोयंबटूर में मंत्री के विग्नेश और मंत्री वी संपत कुमार ने विजय के फैन्स के साथ फिल्म देखी। फिल्म खत्म होने पर मंत्री विग्नेश की आंखों से आंसू निकल आए। पुडुकोट्टई में स्क्रीनिंग के दौरान श्रम कल्याण और कौशल विकास मंत्री जे. मोहम्मद फरवास भी भावुक हो गए। मोहम्मद फरवास का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखने को मिला कि मोहम्मद फरवास फूट-फूटकर रोते नजर आए। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोहम्मद फरवास रो रहे हैं। वहीं, लोग उन्हें घेरकर उनकी वीडियो बना रहे हैं।

जनवरी में रिलीज होने वाली थी फिल्म

विजय की ये फिल्म पहले जनवरी में रिलीज होनी थी, लेकिन सीबीएफसी से फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया था जिसकी वजह से फिल्म की रिलीज में देरी हुई। थलापति विजय की ये फिल्म अब जब रिलीज हो गई है, फैंस बड़ी संख्या में फिल्म देखने जा रहे हैं।

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किसने डायरेक्ट की है थलापति की फिल्म?

जन नायकन को एच.विनोथ ने डायरेक्ट किया है। वहीं, इस फिल्म को केवीएम प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में थलापति विजय के साथ पूजा हेगड़े, बॉबी देओल और प्रकाश राज जैसे कलाकार नजर आए हैं। इसके अलावा फिल्म में प्रियामणि नजर आई हैं।

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विजय की फिल्म में एक्शन और सस्पेंस

फैंस को ये फिल्म पसंद आ रही है क्योंकि इस फिल्म में एक्शन के साथ-साथ सस्पेंस भी है। थलापति विजय पूरी फिल्म में दमदार एक्शन करते नजर आए हैं। वहीं, बॉबी देओल ने फिल्म में खतरनाक विलेन की भूमिका निभाई है। पूजा हेगड़े फिल्म में एक जर्नलिस्ट की भूमिका निभाई है। प्रकाश राज ने फिल्म में भ्रष्ट राजनेता की भूमिका निभाई है। अगर इस फिल्म के अबतक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने रात 9 बजे तक 28.71 करोड़ की कमाई कर ली है। हिंदी भाषा में फिल्म ने 1.44 करोड़ की कमाई की है। तमिल भाषा में फिल्म ने 25.75 करोड़ और तेलुगु भाषा में फिल्म ने 1.52 करोड़ की कमाई की है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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