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Jan Nayagan Day 2: बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा विजय की फिल्म का दूसरा दिन? शुक्रवार को हुई इतनी कमाई

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Jan Nayagan Box Office: जन नायकन का आज बॉक्स ऑफिस पर दूसरा दिन था। थलापति विजय की फिल्म ने दो दिन में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। 

Jan Nayagan Box Office Day 2
जन नायकन बॉक्स ऑफिस डे 2

थलापति विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। फिल्म से जैसी उम्मीद की जा रही थी, फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर वैसी ही शुरुआत हुई। सोशल मीडिया पर भी फिल्म को खूब पसंद किया जा रहा है। थलापति विजय की फिल्म ने दो दिन में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। कल और परसों वीकेंड है। हो सकता है, वीकेंड पर ये फिल्म और भी शानदार कलेक्शन करे।

जन नायकन का दूसरे दिन का कलेक्शन

थलापति विजय की फिल्म का आज सिनेमाघरों में दूसरा दिन था। sacnilk.com के मुताबिक, आज विजय की फिल्म ने रात 10 बजे तक 21.15 करोड़ (नेट कलेक्शन) की कमाई की।

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जन नायकनकमाई (नेट कलेक्शन)
डे 142.70 करोड़
डे 221.15 करोड़
टोटल कलेक्शन63.85 करोड़

जन नायकन का दो दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने पहले दिन 42.70 करोड़ की कमाई की थी। अब दो दिन की कमाई मिलाकर फिल्म का नेट कलेक्शन 63.85 करोड़ हो गया है। कल के मुकाबले आज फिल्म के कलेक्शन में कमी जरूर आई है। फिल्म के ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो भारत में फिल्म ने 75 करोड़ की कमाई कर ली। फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 112.50 करोड़ हो गया है।

Day 2 Box Office: किस भाषा में की कितनी कमाई?

फिल्म ने हिंदी भाषा में 1.85 करोड़ की कमाई की। तमिल भाषा में 17.95 करोड़ और तेलुगु भाषा में 1.35 करोड़ की कमाई की है।

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जन नायकन के शोज की ऑक्यूपेंसी

शोज के ऑक्यूपेंसी की बात करें तो सुबह के शोज में ऑक्यूपेंसी 32.77 पर्सेंट रही। दोपहर में शोज की ऑक्यूपेंसी 37.23 पर्सेंट और शाम के शोज की ऑक्यूपेंसी 47 पर्सेंट रही। रात के शोज की ऑक्यूपेंसी का डेटा अभी जारी नहीं किया गया। इस तरह आज के शोज की ऑक्यूपेंसी 39 पर्सेंट रही।

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जन नायकन के बारे में

जन नायकन एक्टर के तौर पर तमिलनाडु के सीएम की आखिरी फिल्म है। अब विजय अपने राजनीतिक जीवन पर फोकस करेंगे। इस फिल्म को एच विनोथ ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में विजय के अलावा बॉबी देओल, प्रकाश राज और पूजा हेगड़े जैसे कलाकार नजर आए हैं। जन नायकन एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को सीबीएफसी से ए सर्टिफिकेट मिला है।

(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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Vijay Thalapathy

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