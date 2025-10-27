Hindustan Hindi News
जामताड़ा 2 एक्टर सचिन चंदवाड़े ने की आत्महत्या , 25 की उम्र में छोड़ गए दुनिया

संक्षेप: जामताड़ा सीजन 2 एक्टर सचिन चंदवाड़े का 25 की उम्र में निधन हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सचिन के परिवार वालों ने उन्हें छत के पंखे से लटका हुआ पाया।

Mon, 27 Oct 2025 03:27 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
जामताड़ा सीजन 2 एक्टर सचिन चंदवाड़े का 25 की उम्र में निधन हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सचिन के परिवार वालों ने उन्हें पंखे से लटका पाया जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह बच नहीं पाए।

महाराष्ट्र टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सचिन के परिवार वालों ने उन्हें पंखे से लटका पाया। इसके बाद उन्हें तुरंत गांव के अंस्पताल ले गए। लेकिन उनकी हालत गंभीर देखने के बाद उन्हें धूले के एक अस्पताल में शिफ्ट किया गया। उनके आत्महत्या करने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है।

बता दें कि निधन से पहले सचिन ने अपने नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की थी जिसका नाम है असुरवन। इसमें सचिन बतौर लीड काम करने वाले थे। फिल्म इस साल के एंड में रिलीज किया जाना था।

अभी तक सचिन के परिवार वालों ने इस मामले पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है।

सचिन बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी काम कर चुके हैं। वह इससे पहले पुणे के आईटी पार्क में काम करते थे। हालांकि उन्हें अपने एक्टिंग का सपना पूरा करना था जो अब अधूरा रह गया।

