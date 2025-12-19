Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडjammu and kashmir cm omar Abdullah says vally people enjoying dhurandhar compares it with the Kashmir files
धुरंधर देखकर कश्मीरियों को आ रहा है मजा, भले ही ये… रणवीर की मूवी पर क्या बोले उमर अब्दुल्ला; पढ़ें

संक्षेप:

जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि उन्होंने द कश्मीर फाइल्स नहीं देखी थी ना धुरंधर देखने का इरादा है। हालांकि कश्मीर के लोगों का धुरंधर पर क्या रिस्पॉन्स है उन्होंने इस पर बात की।

Dec 19, 2025 01:48 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर को लेकर लोगों का अलग-अलग फीडबैक है। कुछ लोग इसे प्रोपागैंडा बता रहे हैं तो कई लोगों को फिल्म बहुत पसंद आई है। अब जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने द कश्मीर फाइल्स और धुरंधर फिल्म पर बात की। उन्होंने बताया कि भले ही लोग धुरंधर को प्रोपागैंडा कह रहे हों लेकिन कश्मीरियों को यह फिल्म खूब पसंद आ रही है।

फिल्म पर क्या बोले उमर अब्दुल्ला

उमर अब्दुल्ला इंडियन एक्सप्रेस अड्डा में थे। उन्होंने फिल्म पर कहा, 'मैंने एक भी फिल्म (द कश्मीर फाइल्स और धुरंधर) नहीं देखी है सच कहूं तो देखने का इरादा भी नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो पहली फिल्म (द कश्मीर फाइल्स) कश्मीर में ज्यादा नहीं चली और दूसरी (धुरंधर) मैं नाम नहीं लूंगा कि क्योंकि नाम गलत कर सकता हूं, दूसरी यहां तगड़ा बिजनस कर रही है।'

फिल्म देखकर खुश हैं कश्मीरी

उमर अब्दुल्ला ने दर्शकों में बैठे कश्मीर के मल्टीप्लेक्स ओनर की तरफ इशारा करते हुए कहा, 'मुझे दर्शकों में विजयधर साब दिख रहे हैं। वैली में उनका अकेला ही मल्टीप्लेक्स है और वह सिर हिला रहे हैं कि उनका बॉक्स ऑफिस इस दूसरी फिल्म के साथ बढ़िया चल रहा है। तो यह बात साफ है कि भले ही यह प्रोपागैंडा फिल्म है लेकिन कश्मीर के लोग खुश हैं और धुरंधर से उनका भरपूर मनोरंजन हो रहा है।'

बैन के बावजूद धड़ाधड़ देखी जा रही फिल्म

धुरंधर भारत में जबरदस्त बिजनस कर रही है। इसके अलावा इंटरनैशनली भी बॉक्स ऑफिस पर पैसा बरस रहा है। धुरंधर पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सउदी अरब और यूएई में एंटी-पाकिस्तान थीम के चलते बैन है। हालांकि वहां के दर्शकों के बीच भी फिल्म का जबरदस्त क्रेज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में धुरंधर की जबरदस्त पायरेसी हुई है। लाखों लोगों ने अवैध तरीके से इसे डाउनलोड करके देखा है।

Fa9la रैपर भी देखना चाहते हैं फिल्म

इसके अलावा विदेशों में रह रहे पाकिस्तान दर्शक फिल्म का रिव्यू कर चुके हैं। उन्हें फिल्म काफी पसंद आई। फिल्म का गाना फस्ला बंपर हिट है। बहरीनी सिंगर फ्लिपेराची भी यह मूवी नहीं देख पाए। हालांकि उन्होंने बताया कि वह अक्षय खन्ना के फैन हैं और मूवी देखना चाहते हैं।

धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर किया धुआं

धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर अब तक कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। फिल्म ने 14 दिनों में भारत में करीब 460.25 करोड़ रुपये नेट की कमाई कर ली है। ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो यह करीब 552 करोड़ रुपये पर है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बा करें तो दूसरे हफ्ते में यह करीब 702 करोड़ रुपये कमा चुकी है।

