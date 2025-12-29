Hindustan Hindi News
तान्या मित्तल की मिमिक्री करने पर हुई ट्रोलिंग पर जेमी लीवर बोलीं- जब आप किसी को...

तान्या मित्तल की मिमिक्री करने पर हुई ट्रोलिंग पर जेमी लीवर बोलीं- जब आप किसी को...

संक्षेप:

जेमी लीवर जो कई स्टार्स और सेलेब्स की मिमिक्री कर चुकी हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वह तान्या मित्तल की मिमिक्री करती हैं। हालांकि उस वीडियो पर उन्हें ट्रोल किया गया।

Dec 29, 2025 11:26 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
जेमी लीवर ने हाल ही में सोशल मीडिया से ब्रेक की अनाउंसमेंट की। इसके बाद कहा जाने लगा कि तान्या मित्तल की मिमिक्री करके उन्हें ट्रोल किया गया जिसकी वजह से वह ब्रेक ले रही हैं। अब तान्या ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है और बताया कि आखिर किस वजह से उन्होंने ये ब्रेक लिया है।

क्या बोलीं जेमी

जेमी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा, ‘इसका तान्या मित्तल से कोई लेना-देना नहीं है। मुझे नहीं पता कि कैसे लोग 2 चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे पोस्ट में मैंने लिखा मैंने अपना एक हिस्सा खोया है क्योंकि 2025 मेरे लिए काफी बिजी था। मैं बस हाल ही में अपने यूएस टूर से लौटी हूं। मैंने फिल्में की और बाकी कई प्रोजेक्ट्स भी। मैंने एहसास किया कि मैं परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी और यही मेरा मतलब था कि मैंने इस साल कुछ मिस किया। तो मेरा मतलब था मुझे मेरे लिए टाइम चाहिए। मुझे सोशल मीडिया डिटॉक्स की जरूरत थी।’

ट्रोलिंग को लेकर जेमी ने कहा

जेमी से फिर मिमिक्री के बाद हुई ट्रोलिंग को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘तान्या ने मेरे वीडियो पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। मेरा जीरो कम्यूनिकेशन है उनके साथ।’

पसंद नहीं तो मत देखो

जेमी ने आगे कहा, ‘वैसे मुझे ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। मैं पिछले 12 साल से मिमिक्री कर रही हूं। यह एक आर्ट है। हमें इसे लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है बार बार। जब आप किसी को मिमिक करते हो, उसे मजाक बनाना नहीं कहते हैं। जब लोग बोलते हैं कि आपने उनको बॉडीशेम किया, मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि जब आप उनकी मिमिक्री करते हैं तो आप जाहिर सी बात है उनके बॉडी लैंग्वेज को भी यूज करेंगे। फेशियल एक्सप्रेशन और वॉइस की टोन जरूरी होती है। मेरा पॉइंट सिम्पल है- अगर आप मिमिक्री को नहीं समझ पा रहे हो या वीडियो पसंद नहीं आ रही तो फिर मत देखो।’

कब करेंगी कमबैक

क्या जल्द वह वापसी करेंगी सोशल मीडिया पर? इस पर जेमी ने कहा, ‘फिलहाल मैं सिर्फ परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूं। मेरे रिश्तेदार हैं जो अलग-अलग शहर से हमारे घर आए हैं। मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूं। अगले साल मैं वापसी करूंगी।’

