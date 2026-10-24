Box Office: जेलर 2 का धमाका! रजनीकांत की फिल्म ने सुल्तान, सैयारा और सालार को पछाड़ा
रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में ये फिल्म टॉप 20 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है।
रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। फिल्म भारत में अबतक 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। वर्ल्डवाइड कलेक्शन में भी फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में रजनीकांत की ये फिल्म टॉप 20 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है।
शुक्रवार को फिल्म ने टॉप 20 की लिस्ट में मारी एंट्री
रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 का 9 दिन में वर्ल्डवाइड कलेक्शन 628 करोड़ हो गया है। शुक्रवार को जेलर 2 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की टॉप 20 लिस्ट में शामिल हो गई। इस फिल्म ने सलमान खान की सुल्तान और प्रभास की सालार जैसी फिल्मों को पछाड़ दिया है।
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सलमान खान की सुल्तान को रजनीकांत की फिल्म ने पछाड़ा
रजनीकांत की जेलर 2 इस लिस्ट में 20वें नंबर पर आ गई है। पहले 20वें नंबर पर सलमान खान की साल 2016 में रिलीज हुई स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म सुल्तान थी। इस फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन (वर्ल्डवाइड) 623 करोड़ था।
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सुल्तान के साथ-साथ सैयारा और सालार को भी पछाड़ा
सलमान खान की सुल्तान के साथ-साथ रजनीकांत की जेलर 2 ने सैयारा और सालार जैसी फिल्मों को भी पछाड़ दिया है। सैयारा का लाइफटाइम कलेक्शन (वर्ल्डवाइड) 578 करोड़ था। वहीं, सालार का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 617 करोड़ है।
रजनीकांत की जेलर 2 का आज भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कैसा है हाल?
रजनीकांत की जेलर 2 को रिलीज हुआ आज 10 दिन हो गए हैं। sacnilk.com के मुताबिक, आज दूसरे शनिवार को दोपहर 1 बजे तक फिल्म का कलेक्शन 4.93 करोड़ हो गया है। इस तरह भारत में अबतक फिल्म का टोटल कलेक्शन 353.78 करोड़ हो गया है।
शनिवार को किस भाषा में कितनी हुई कमाई?
रजनीकांत की जेलर 2 ने तमिल भाषा (दोपहर 1 बजे तक) को 3.48 करोड़ हुई। तेलुगु भाषा की कमाई 99 लाख हो गई है। वहीं, हिंदी भाषा में फिल्म का आज का अबतक का कलेक्शन 46 लाख हो गया है।
रजनीकांत की जेलर 2 की बात करें तो ये साल 2023 में आई फिल्म जेलर का सीक्वल है। जेलर भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। अब जेलर 2 भी ब्लॉकबस्टर बन गई है। जेलर 2 में रजनीकांत के अलावा एसजे सूर्या, मिथुन चक्रवर्ती, विद्या बालन, योगी बाबू और सूरज वेंजरामूड़ू जैसे कलाकार नजर आए हैं। फिल्म में ऋतिक रोशन का कैमियो भी है। ऋतिक रोशन का कैमियो फैंस को काफी पसंद आया है। फिल्म को नेल्सन दिलीपकुमार ने डायरेक्ट किया है। जेलर को भी नेल्सन दिलीपकुमार ने ही डायरेक्ट किया था। जेलर 2 15 अक्टूबर को ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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