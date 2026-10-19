Jailer 2 Worldwide: सुपरस्टार रजनीकांत का कमाल, सिर्फ 4 दिन में छाप डाले इतने करोड़
सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म जेलर-2 बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। जानिए खबर लिखे जाने तक कितनी हो चुकी है कमाई?
सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर-2' दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरी है। फिल्म का पार्ट-1 ब्लॉकबस्टर हिट रहा था, लेकिन जब पार्ट-2 का ट्रेलर आया तो ज्यादातर लोग निराश दिखे। हालांकि जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो कमाल हो गया। मेकर्स ने कई सरप्राइज फैक्टर छिपा रखे थे, जिन्होंने ऑडियंस के होश उड़ा दिए। थिएटर्स में 15 अक्टूबर को रिलीज हुई 'जेलर-2' सिर्फ 4 दिनों में 424 करोड़ 25 लाख रुपये का बिजनेस कर चुकी है। आज सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का पांचवां दिन है, देखना होगा कि आज यह क्या कमाल करती है।
जेलर-2 की भारत में कमाई
सैकनिल्क ने अपनी एक रिपोर्ट के मुताबिक रजनीकांत और विद्या बालन समेत कई बड़े सितारों से सजी इस फिल्म ने चौथे दिन तमिल वर्जन से 39 करोड़ 95 लाख रुपये का बिजनेस किया। जेलर-2 के तेलुगू वर्जन ने 9 करोड़ 50 लाख रुपये कमाए। फिल्म के हिंदी वर्जन ने मेकर्स को 5 करोड़ 75 लाख रुपये कमाकर दिए। वहीं कन्नड़ वर्जन से कमाई सिर्फ 65 लाख रुपये रही। रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में फिल्म ने 15 हजार 473 शोज चौथे दिन चलाए गए। इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसका ग्रॉस कलेक्शन 234 करोड़ 25 लाख रुपये हो गया।
कितना हुआ वर्ल्डवाइड कलेक्शन?
रजनीकांत स्टारर फिल्म जेलर-2 की चौथे दिन तक वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई 424 करोड़ 25 लाख रुपये हो गई है। फिल्म ने रविवार तक भारत के अलावा अन्य देशों से 40 करोड़ रुपये का ओवरसीज कलेक्शन किया है। चौथे दिन तो यह फिल्म 200 करोड़ क्लब में शामिल होने से चूक गई, लेकिन पांचवें दिन खबर लिखे जाने तक फिल्म का कलेक्शन 207 करोड़ 41 लाख रुपये हो गया है। बात नेट कलेक्शन की करें तो यह आंकड़ा 243 करोड़ 11 लाख रुपये हो गया है। जबरदस्त एक्शन और थ्रिलर से लबरेज जेलर-2 की कहानी पार्ट-1 के खत्म होने वाली जगह से ही शुरू होती है।
|दिन
|कमाई (भारतीय बॉक्स ऑफिस)
|पहला दिन
|₹59.70 करोड़
|दूसरा दिन
|₹37.10 करोड़
|तीसरा दिन
|₹47.25 करोड़
|चौथा दिन
|₹55.85 करोड़
|पांचवां दिन
|₹7.51 करोड़
|कुल कमाई
|₹207.41 करोड़
जेलर-2 को लेकर कैसी है दीवानगी?
डिस्ट्रिब्यूटर्स बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं और डिमांड के मुताबिक शोज रखे गए हैं। पहले दिन जहां 16,599 शोज चलाए गए थे, वहीं दूसरे दिन इस नंबर को घटाकर 13,157 कर दिया गया। तीसरे दिन जेलर-2 के 14,604 शोज चलाए गए और चौथे दिन रविवार को ध्यान में रखते हुए 15,473 शोज रखे गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक पांचवें दिन फिल्म के 4,034 शोज चलाए जा रहे हैं। जहां तक कमाई की बात है, तो रिलीज के बाद से इस फिल्म की कमाई का ग्राफ चढ़ता उतरता रहा है। हालांकि सोमवार को कमाई में गिरावट देखने को मिल सकती है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग