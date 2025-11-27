मनोज बाजपेयी की कोई फिल्म नहीं देखी तो...जयदीप अहलावत बोले- मारूंगा पकड़कर

संक्षेप: जयदीप अहलावत से पूछा गया कि अगर कोई 25 साल से किसी गुफा में रह रहा है और उसने मनोज बाजपेयी की कोई फिल्म नहीं देखी तो उसे कौनसी फिल्म रिकमेंड करेंगे।

मनोज बाजपेयी और जयदीप अहलावत काफी अच्छे दोस्त हैं। दोनों की प्राइम वीडियो पर पॉपुलर सीरीज है राज एंड डीके और द फैमिली मैन। हालांकि फैमिली मैन के सीजन 3 में दोनों का फेस टू फेस मोमेंट आने वाला है जहां ड्रग डीलर रुकमा की स्पाई श्रीकांत तिवारी के साथ लड़ाई होगी।

वैसे दोनों एक्टर्स का रियल लाइफ में काफी अच्छा बॉन्ड है। द फैमिली मैन सीजन से पहले दोनों अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम कर चुके हैं जिसमें जयदीप ने मनोज के पिता का किरदार निभाया था।

मैं मारूंगा पकड़कर जब स्क्रीन ने द फैमिली मैन सीजन 3 के कास्ट और क्रिएटर्ससे मनोज बाजपेयी की एक फिल्म की सिफारिश करने के लिए कहा तो जयदीप ने तुरंत कहा कि मैं तो मारूंगा पकड़ के। मैं क्यों रिकमेंड करूंगा? तुम जीने लायक नहीं हो...मरो।

मनोज बाजपेयी और सभी जोर से हंसने लग जाते हैं। जयदीप ने कहा, ‘मैं कहूंगा मर जाओ इससे अच्छा। मुझे अच्छा लगता है जैसे आप मरते हो। कोई भी जो यहां मौजूद है प्रियमणि, राज, डीके और निमृत कौर, ऐसा टॉप जवाब नहीं दे सकता।’

जयदीप ने मनोज को बताया चलता फिरता इंस्टीट्यूट बता दें कि इससे पहले एक इंटरव्यू में जयदीप ने मनोज को चलता फिरता इंस्टीट्यूट बताया था। उन्होंने कहा था, मेरी उनसे जुड़ी जो छोटी याद भी है वो ये कि मैंने उन्हें कहा था कि उनकी स्पीच, एक्टर की स्पीच ट्रेनिंग होती है। कई जनरेशन उनके क्राफ्ट से सीखती है। यह काफी बड़ी जर्नी रही है जिससे मैंने काफी कुछ सीखा है।