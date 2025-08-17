जयदीप अहलावत के डांस मूव्स के आगे फीके पड़े मलाइका के ठुमके, एक्टर ने भांगड़ा से लूट ली महफिल

जयदीप अहलावत के डांस मूव्स के आगे फीके पड़े मलाइका के ठुमके, एक्टर ने भांगड़ा से लूट ली महफिल
एक्टर जयदीप अहलावत अच्छे एक्टर के साथ एक शानदार डांसर भी है। सोशल मीडिया पर उनका एक नया डांस वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने अपने डांस मूव्स से मलाइका अरोड़ा तक को पीछे छोड़ दिया।
वेब सीरीज पाताल लोक में कड़क इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी का किरदार निभाने वाले एक्टर जयदीप अहलावत को डांस करते देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। शानदार कद-काठी वाले जयदीप जब डांस स्टेप पर अपनी कमर हिलाते हैं तो उन्हें इस अंदाज में देखना खास हो जाता है। जयदीप अपना डांस टैलेंट इस साल जनवरी में आई फिल्म ज्वेल थीफ में दिखा चुके हैं। अब एक बार फिर उनका एक भंगड़ा डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जयदीप ने लूट ली महफिल
ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न का है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में एक प्रोग्राम में जयदीप ने अपने डांस से सभी को हैरान कर दिया। इस मौके पर उनके साथ मलाइका अरोड़ा और कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा भी नजर आ रहे हैं। IFFM ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में देखा जाता है कि पहले जयदीप शांति से खड़े रहते हैं। लेकिन बाद में एक्टर ऐसा भांगड़ा करते हैं कि मलाइका समेत सभी हैरान हो जाते हैं। जयदीप के इस डांस और एनर्जी से सोशल मीडिया भी खूब इम्प्रेस हुए।
यूजर्स रिएक्शन
एक यूजर ने कमेंट किया कि जयदीप भाई को अब डांस फिल्में कर लेनी चाहिए। वहीं एक यूजर ने लिखा कि हमने जयदीप के आगे मलाइका को देखा ही नहीं। एक यूजर ने लिखा क्या शानदार मूव्स हैं, दिल खुश हो गया। एक अन्य यूजर ने लिखा ऐसे और डांस के वीडियो होने चाहिए।
अपकमिंग
वैसे बता दें, कि जयदीप ने अपनी वेब सीरीज पाताल लोक सीजन 2 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। आने वाले दिनों में उन्हें कई शानदार प्रोजेक्ट में देखा जा सकेगा। एक्टर शाहरुख खान की फिल्म किंग और मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज द फैमिली मैन सीजन 3 में देखेंगे।
