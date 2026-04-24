जगजीत सिंह ने जब इस गाने से बयां किया जवान बेटे को खोने का दर्द, सुनकर कोई नहीं रोक पाया था आंसू

जगजीत सिंह की प्यार भरी गजलों को हर प्रेमी अपनी प्रेमिका को डेडिकेट करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं उनका एक ऐसा गाना था जिसे सुनकर सभी के आंसू निकल गए थे। उस गाने में उनका दर्द भरा हुआ था।

अपनी आवाज से सभी के दिल में अपनी जगह बनाने वाले जगजीत सिंह ने अपने करियर में कई गजलें गाई हैं। उनकी आवाज में एक ऐसा सुकून होता जो आपके दिल को छू जाता था। उनकी आवाज में सुना हर गाना ऐसा लगता था जैसे वह सामने बैठकर अपने दिल का हाल बयां कर रहे हैं। यहां तक कि आज भी जेन जी जनरेशन उनके गजलों और गानों को बहुत पसंद करते हैं और उन्हें रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं।

जब बिखर गई थी जगजीत की जिंदगी लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी लाइफ में एक बार ऐसा दुखों का पहाड़ टूटा कि उनका पूरा परिवार बिख गया। जगजीत सिंह अपनी पत्नी चित्रा के साथ भी कई गजलें गा चुके हैं। दोनों की जोड़ी सब साथ में गाती थी तो माहौल ही सुकून से भर जाता था। दोनों ने अपने करियर में काफी सफलता हासिल की, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब 1990 में सड़क हादसे में उनके बेटे की मौत हो गई।

पत्नी ने छोड़ दिया था गाना उस वक्त बेटे की उम्र सिर्फ 20 साल थी। इतनी कम उम्र में बेटे को खोने का दुख जगजीत सिंह और उनकी पत्नी सह नहीं पाए। जगजीत सिंह ने तो कुछ समय तक सबसे दूरी बना ली और कोई गाना नहीं गाया। वहीं उनकी पत्नी ने तो म्यूजिक को हमेशा के लिए छोड़ दिया और फिर कभी गाना नहीं आया।

जगजीत का रुला देने वाला गाना जगजीत लेकिन फिर अपने गम के बीच गाने आए। इसके बाद उन्होंने चिट्ठी ना कोई संदेश गाना गाया जो फिल्म दुश्मन का था। यह गाना जितना देखने में इमोशनल कर देने वाला है, उससे ज्यादा इसे गाते हुए जगजीत का हाल था।

बेटे को याद कर गाया ये गाना ऐसा कहा जाता है कि इस गाने को गाते हुए जगजीत काफी इमोशनल हो गए थे क्योंकि वह अपने बेटे को याद कर रहे थे। उस गाने में जब भी रुंधा हुआ गला जगजीत का आपको महसूस होता वो किया नहीं गया था बल्कि जगजीत सच में काफी इमोशनल हुए पड़े थे। इतना ही नहीं जगजीत को गाता देख वहां मौजूद सब भी काफी भावुक हो गए थे।

इन फिल्मों में गाया गाना जगजीत सिंह ने गजल के अलावा कई फिल्मों में भी अपनी आवाज दी है। उन्होंने सरफरोश, शहीद उद्धम सिंह, वीर जारा, पिंजर समेत कई फिल्मों में गाने गाए हैं।

बड़े अवॉर्ड्स से हुए सम्मानित जगजीत सिंह को कई बड़े सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है जैसे साहित्य अकादमी अवॉर्ड, लता मंगेशकर सम्मान, राजस्थान रत्न, पद्म भूषण।

कैसे हुआ था निधन इतना ही नहीं अपने 70वें बर्थडे पर जगजीत ने 70 कॉन्सर्ट किए थे पूरे वर्ल्ड टूर के साथ। उन्होंने मलेशिया, यूके, मोरिशियस समेत कई बाहर के देशो में परफॉर्म किया था। इस दौरान उन्हें गुलाम अली के साथ भी एक कॉन्सर्ट करना था, लेकिन तभी उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया। 2 हफ्ते तक कोमा में रहने के बाद वह 10 अक्टूबर 2011 में हम सबको छोड़कर चले गए।