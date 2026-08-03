फिल्में बनाना वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा मुश्किल: जैकी भगनानी
एक्टर, प्रोड्यूसर और उद्यमी जैकी भगनानी ने हाल ही में एक इवेंट में फिल्ममेकिंग को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि फिल्में बनाना वर्ल्ड वॉर से भी मुश्किल है
जैकी भगनानी और रकुल प्रीत रविवार को एचटी सिटी के अवॉर्ड फंक्शन में हिस्सा लेने पहुंचे। जैकी भगनानी को सबसे स्टाइलिश एंटरप्रेन्योर अवॉर्ड से नवाजा गया। वहीं, उनकी पत्नी रकुल प्रीत को क्वीन ऑफ स्टाइल के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर एक्टर, प्रोड्यूसर और उद्यमी जैकी ने फिल्ममेकिंग को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि फिल्में बनाना वर्ल्ड वॉर से ज्यादा मुश्किल है।
फिल्में बनाना वर्ल्ड वॉर से भी मुश्किल
जैकी भगनानी और रकुल प्रीत एक साथ फंक्शन में पहुंचे। स्टेज पर जब जैकी अवॉर्ड लेने पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि रकुल प्रीत को मनाना ज्यादा मुश्किल है या फिल्में बनाना? इसके जवाब में जैकी ने कहा कि फिल्में बनाना तो वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा मुश्किल है।
रकुल के बारे में क्या बोले जैकी भगनानी?
उन्होंने कहा कि रकुल प्रीत और वो दोनों दोस्त की तरह हैं और दोस्तों की तरह ही रहते हैं। फिल्में बनाना वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा मुश्किल है। रकुल प्रीत और जैकी की बात करें तो दोनों साल 2024 में शादी के बंधन में बंधे थे।
कैसे शुरू हुई थी जैकी भगनानी और रकुल प्रीत सिंह की लव स्टोरी?
रकुल प्रीत और जैकी भगनानी की लव स्टोरी लॉकडाउन के वक्त शुरू हुई थी। लॉकडाउन में रकुल प्रीत को अपने भाई के लिए शराब की बोतल चाहिए थी। उस वक्त रकुल और जैकी के एक म्यूचल दोस्त ने दोनों को कनेक्ट करवाया था। इसके बाद दोनों की बातचीत होना शुरू हुई। दोनों ने लगभग चार साल तक एक दूसरे को डेट करा और साल 2024 में गोवा में शादी के बंधन में बधे।
रकुल प्रीत के लिए खास होने वाला है साल 2026?
रकुल प्रीत के लिए ये साल बहुत खास है। इस साल रामायण रिलीज हो रही है। रामायण को भारत की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है। रकुल प्रीत रामायण में रावण की बहन शूर्पणखा का किरदार निभाती नजर आएंगी। रामायण का पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज हो रहा है। फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट 4000 करोड़ (दोनों पार्ट्स) बताया जा रहा है।
जैकी भगनानी ने प्रोड्यूस की हैं ये फिल्में
जैकी की बात करें तो उन्होंने एक्टर के तौर पर नाम कमाने के साथ-साथ प्रोड्यूसर के तौर पर भी नाम कमाया। जैकी भगनानी को सरबजीत, वेलकम टू द न्यू यॉर्क, दिल जंगली, जवानी जानेमन और बेल बॉटम जैसी फिल्में प्रोड्यूस की हैं। हालांकि, जैकी की ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तकह फ्लॉप हुई थीं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना