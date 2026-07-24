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बॉलीवुड ही नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में भी बजा जैकी श्रॉफ का डंका, इन दो फिल्मों में कर चुके हैं काम

By Priti Kushwaha
लाइव हिन्दुस्तान
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क्या आप जानते हैं कि भोजपुरी सिनेमा में बॉलीवुड के कई दिग्गज स्टार्स काम कर चुके हैं। इस लिस्ट जैकी श्रॉफ का नाम भी जुड़ा है। भी भोजपुरी फिल्म में काम कर चुकी हैं।

जैकी श्रॉफ
जैकी श्रॉफ कर चुके हैं भोजपुरी फिल्मों में काम

भोजपुरी इंडस्ट्री आज किसी से कम नहीं है। भोजपुरी सिनेमा आज बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक को टक्कर दे रही है। अभी हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में भोजपुरी के सुपरहिट ट्रैक 'घिस-घिस' पर ऐसा धांसू डांस किया कि हर कोई हैरान रह गया। वहीं, साउथ फिल्म में पवन सिंह के गाने और डांस मूव्स ने बवाल मचा दिया। यही नहीं, इससे पहले फिल्म 'स्त्री 2' के सुपरहिट गाने 'काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं' को भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने अपनी आवाज दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भोजपुरी सिनेमा में बॉलीवुड के कई दिग्गज स्टार्स काम कर चुके हैं। इस लिस्ट जैकी श्रॉफ का नाम भी जुड़ा है। भी भोजपुरी फिल्म में काम कर चुकी हैं। तो चलिए जानते हैं जैकी की फिल्म के बारे में...

इन भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुके हैं जैकी श्रॉफ

बॉलीवुड में जग्गू दादा के नाम से मशहूर एक्टर जैकी श्रॉफ ने हिंदी सिनेमा में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। वहीं, जैकी श्रॉफ ने भोजपुरी सिनेमा में भी अपनी एक्टिंग का दम दिखाया है। जैकी ने एक नहीं बल्कि दो भोजपुरी फिल्म में काम किया है। जैकी श्रॉफ ने साल 2009 में आई फिल्म 'बलिदान' और साल 1996 में आई 'हम हैं खलनायक' जैसी चर्चित भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। 'बलिदान' में उनके साथ रवि किशन और रिंकू घोष नजर आए थे। इस फिल्म में जैकी के अलावा रवि किशन भी मेन लीड में नजर आए थे। फिल्म में पवन सिंह और उदित नारायण ने अपनी आवाज दी थी।

भोजपुरी फिल्म बलिदान
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'हम हैं खलनायक' की कास्ट

वहीं, जैकी श्रॉफ की साल 1996 में रिलीज हुई फिल्म 'हम हैं खलनायक' की बात करें तो इसे काफी पसंद किया गया था। इस मूवी में उनके अलावा शक्ति कपूर, राजेश पुरी, टीकू तलसानिया, नासिर खान, शहजाद खान जैसे कलाकार अहम किरदार में थे।

भोजपुरी फिल्म खलनायक
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बॉलीवुड की इन फिल्मों में किया धमाल

बात दें कि जैकी श्रॉफ ने अपने करियर में कई सुपरहिट हिंदी फिल्में दी हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर हीरो (1983) है। ये जैकी के करियर की पहली बतौर एक्टर ब्लॉकबस्टर मूवी थी। साल 1989 में आई फिल्म परिंदा के लिए जैकी को फिल्मफेयर पुरस्कार मिला है। इसके अलावा, रंगीला, कर्मा, देवदास, बॉर्डर, गर्दिश जैसी फिल्मों में जैकी ने काम किया है।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

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