जैकी श्रॉफ ने पैप्स को समझाया, कहा- ये तुम लोग बहुत धतिंग करता है भिड़ू, ऐसा नहीं करना बाबा

संक्षेप: Jackie Shroff Dharmendra Deol: धर्मेंद्र देओल की हेल्थ कवरेज को देखकर सेलेब्स भड़क रहे हैं। पहले सनी देओल ने पपराजी को डांटा। वहीं अब जैकी श्रॉफ ने उन्हें समझाया।

Fri, 14 Nov 2025 12:33 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
जैकी श्रॉफ शुक्रवार के दिन स्पॉट हुए। उन्होंने पपराजी के सामने पोज दिया और फिर उन्होंने उन्हें समझाया। दरअसल, जब से धर्मेंद्र की तबीयत खराब हुई है तब से पपराजी उनके घर और हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर उनके परिवार वालों के आने-जाने के वीडियो बना रहे हैं। ऐसे में गुरुवार के दिन सनी देओल उनपर भड़क गए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस को कहकर पपराजी को घर के बाहर से हटवा दिया।

सनी देओल के भड़कने के बाद कई सारे सेलेब्स ने पपराजी के खिलाफ पोस्ट शेयर की। वहीं अब जैकी श्रॉफ ने उन्हें प्यार से समझाया। जैकी श्रॉफ ने कहा, ‘ये तुम लोग बहुत धतिंग करता है भिड़ू। किसके यहां ऐसा कुछ होता है तो ऐसा नहीं करने का। समझ गया न बाबा लोग, अपने घर पर ऐसा कुछ होगा, समझ रहा है न, ऐसे मुंह पर आकर कैमरा नहीं लाने का।’

