बेटे टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद पहली बार दिखे जैकी श्रॉफ, CM फडणवीस संग आए नजर
टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बाद जैकी श्रॉफ पहली बार कैमरे के सामने आए। वो एक इवेंट में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ नजर आए।
टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के एक दिन बाद जैकी श्रॉफ महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ एक इवेंट में नजर आए। जैकी श्रॉफ और देवेंद्र फडणवीस की ये मुलाकात टाइगर श्रॉफ पर हमले के एक दिन बाद की है।
पब्लिक इवेंट में नजर आए जैकी श्रॉफ
19 अक्टूबर को बोरीवली में एक सड़क का नाम मशहूर गायक-संगीतकार बप्पी लहरी के नाम पर रखा जा रहा था। इस मौके पर महाराष्ट्र से सीएम, एक्टर जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर बप्पी लहरी का परिवार भी मौजूद रहा।
ये भी पढ़ें: टाइगर श्रॉफ के फैंस से विद्युत जामवाल को शिकायत, गोलीबारी कांड पर सुनील शेट्टी बोले- जैकी दादा...
18 अक्टूबर को जैकी श्रॉफ के बेटे पर हुआ था हमला
हालांकि, जैकी श्रॉफ की मौजूदगी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा क्योंकि 18 अक्टूबर की शाम को उनके बेटे टाइगर पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां बरसाई थीं। सौभाग्यवश, टाइगर श्रॉफ को इस घटना में कोई भी गंभीर चोट नहीं आई। बेटे पर हुए हमले के बाद ये पहली बार था जब जैकी किसी पब्लिक इवेंट में पहुंचे।
जैकी श्रॉफ को इवेंट में देख क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स
इस इवेंट की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में जैकी श्रॉफ को उनके सिग्नेचर स्टाइल में, हाथों में पौधा लिए देखा जा सकता है। बेटे पर हुए हमले के बाद जैकी श्रॉफ को इवेंट में देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
एक यूजर ने लिखा- इनका बेटा मरते-मरते बचा है, लेकिन सरकार फिर भी इन्हें ऐसे इवेंट्स में आने के लिए मजबूर करती है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- कल ही इनके बेटे की जान जाते-जाते बची है, और आज ये इवेंट में आ गए हैं। क्या बात है।
टाइगर श्रॉफ पर हमले को लेकर क्या बोले सुनील शेट्टी?
इस इवेंट में जैकी श्रॉफ के दोस्त और एक्टर सुनील दत्त भी मौजूद रहे। सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ ने एक दूसरे को गले लगाया। इस इवेंट में मीडिया से बातचीत करने के दौरान सुनील शेट्टी ने टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि जैकी श्रॉफ और टाइगर श्रॉफ को हर कोई प्यार करता है। अगर टाइगर पर हमला हो सकता है, तो किसी पर भी हमला हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा- टाइगर स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज पर इतना ध्यान देते हैं, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ?
टाइगर पर हमला करने वाले तीनों आरोपी गिरफ्तार
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाकर की गई फायरिंग के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को सोमवार को कोटा में एक जज के सामने पेश किया गया। उन्हें मुंबई पुलिस के साथ 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपियों में से एक पहले से ही मुंबई में रह रहा था। आरोपियों की पहचान सोनीपत निवासी 12 वीं पास फूलसिंह नरेश, सोनीपत निवासी 9 वीं पास रेहान राशिद्दीन और मुंबई निवासी रैपिडो चालक ऋतिक के रूप में हुई है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना