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जबलपुर क्रूज हादसे पर सोनू सूद का रिएक्शन, बोले-आखिर कब तक जानें जाएंगी? जवाबदेही जान बचा सकती है

May 03, 2026 09:39 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए क्रूज हादसे पर बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद का रिएक्शन सामने आया है। एक्टर ने कहा कि आखिर कब तक ऐसे जानें जाएंगी। अब जवाबदेही ही जान बचा सकती है।

जबलपुर क्रूज हादसे पर सोनू सूद का रिएक्शन, बोले-आखिर कब तक जानें जाएंगी? जवाबदेही जान बचा सकती है

जबलपुर में हुए क्रूज हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। रविवार को एक पांच साल के लड़के और उसके अंकल की डेड बॉडी मिली है। इस हादसे के बाद एक्टर सोनू सूद सामने आए हैं और उन्होंने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कड़ी जवाबदेही की मांग की है। सोनू सूद ने अपने पोस्ट में बताया कि कुछ समय पहले ही उन्होंने बिहार में हुए बोट हादसे का मुद्दा उठाते हुए लाइफ जैकेट अनिवार्यता को लेकर बात की थी।

सोनू सूद का पोस्ट

सोनू सूद ने X पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘कुछ समय पहले मैंने बिहार में बोट हादसे के बारे में ट्वीट करते हुए लाइफ जैकेट की अनिवार्यता की बात कही थी। उसके बाद वृंदावन का हादसा हुआ और मध्य प्रदेश में इसी तरह से कई जानें चली गईं। कितनी और जानें जाएंगी? अब लाइव जैकेट की अनिवार्यता का समय आ गया है। कोई भी ना बिना लाइफ जैकेट पहने किसी भी यात्री को सफर करने नहीं देगी।'

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आगे सोनू ने लिखा कि इस काम के लिए एक सरकारी पोर्टल की भी जरूरत होगी। इस पोर्टल पर ट्रेवल करने से पहले सभी यात्री के जीकें पहने होने का समय अपलोड किया जाएगा। अब सिर्फ कड़ी जवाबदेही ही जानें बचा सकती हैं।'

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जबलपुर क्रूज हादसा

30 अप्रैल को एक क्रूज करीब 40 पैसेंजर के साथ जबलपुर के बरगी डैम की सैर के लिए निकला था। लेकिन वापसी के समय क्रूज तेज हवा और लहरों में फंस गया। क्रूज में पानी भरा और वो डूबने लगा। इस क्रूज हादसे में बच्चों समेत कुल 13 लोगों की डेड बॉडी रिकवर की गई है। जिनकी जान बच गई है वो अब तक इस हादसे के सदमे में है।

झकझोर देने वाली तस्वीर

इसी हादसे से एक दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर भी सामने आई थी। एक मां अपने चार साल के बेटे से चिपकी मिली। इन दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। लेकिन इस तस्वीर ने लोगों को तोड़ दिया।

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पीएम नरेंद्र मोदी का पोस्ट

इस घटना पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया था। पीएम ने लिखा था 'मध्य प्रदेश के जबलपुर में नाव पलटने से हुए जानमाल के नुकसान से बहुत दुख है। इस घटना में अपनों को खोने वाले सभी लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो घायल हुए उनके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। स्थानीय प्रशासन इस घटना से प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है।' आगे पीएम मोदी ने कहा कि इस घटना में जान गवाने वाले लोगों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और जो घायल हुए हैं उन्हें 50 हजार रुपए से मदद की जाएगी।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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