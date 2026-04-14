आओगे जब तुम साजना…14 सालों में बनी थी इस गाने की धुन, उस्ताद ने दी आवाज, कंपोजर को नहीं मिली पहचान
करीना कपूर और शाहिद कपूर का गाना ‘आओगे जब तुम साजना’ को बनाने में कंपोज़र को 14 साल का समय लगा था। लेकिन इसे बनाने वाले कंपोजर को कम ही लोग जानते हैं। उस्ताद ने आवाज दी और इस मशहूर गीतकार ने लिख दिए थे गीत।
करीना कपूर और शाहिद कपूर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म ‘जब वी मेट’ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया था। साल 2007 में आई इस फिल्म ने कई फिल्मों को पीछे छोड़ा। जब वी मेट की कहानी, किरदार आज भी याद किए जाते हैं। लेकिन इस फिल्म के गाने एक अलग ही माहौल बनाते हैं। वैसे तो फिल्म के सभी गाने प्रीतम ने कंपोज़ किए और अलग-अलग सिंगर्स ने गाए थे। लेकिन एक गाना ऐसा भी है जिसे एक ऐसे म्यूजिक कंपोज़र ने बनाया जिसे इंडस्ट्री में खास पहचान नहीं मिल पाई। हैरानी वाली बात ये है कि फिल्म के इस गाने पर कंपोजर ने 14 साल तक काम किया। ये गाना था ‘आओगे जब तुम साजना’। इस गाने को एक शानदार कंपोजर ने बनाया और उस्ताद राशिद खान ने दी अपनी आवाज।
आओगे जब तुम साजना
जब वी मेट का गाना ‘आओगे जब तुम साजना’ कुछ खास गानों में से एक माना जाता है। अक्सर लोगों को लगता है कि ये गाना प्रीतम ने ही कंपोज़ किया है क्योंकि उन्होंने फिल्म के सभी गाने बनाए हैं। लेकिन सिर्फ ये एक गाना संदेश शांडिल्य ने कंपोज़ किया था। इस गाने की धुनों पर काम उन्होंने 14 साल पहले ही शुरू कर दिया था उस समय डमी लिरिक्स के साथ बनाया गया। लेकिन संदेश शांडिल्य को इतने सालों में किसी फिल्म में ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आई जहां इस गाने को फिट किया जा सके। फिर करीना कपूर औ शाहिद कपूर की फिल्म में वो सिचुएशन बनी और ये गाना उस सीन पर डाल दिया गया। करीना पर फिल्माए इस गाने ने ऑडियंस को खूब इम्प्रेस किया।
संदेश के इन गानों ने किया कमाल
संदेश शांडिल्य के इस गाने को फायज अनवर ने अपने शब्दों में पिरो दिया। और जो कमाल हुआ वो आज तक हो रहा है। आज भी ये गाना उतना ही आत्मीय है। इस गाने की फील कहीं और नहीं मिलती। यही कमाल है संदेश शांडिल्य के धुनों का। लेकिन अफसोस यही है कि उन्हें इंडस्ट्री में वो पहचान नहीं मिली।
पिया बसंती रे
वो संदेश शांडिल्य ही थे जिन्हों 'पिया बसंती रे', 'ले जा ले रे' जैसे गाने बनाए। करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गाम के गाने 'सूरज हुआ मधम, यू आर माय सोनिया, दीवाना है देखो जैसे गाने कंपोज़ किए। संदेश के कई गानों के लिए उस्तादों ने अपनी आवाज दी है। इतने समय में उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई। लेकिन उनके म्यूजिक को पसंद करने वाले आज भी उन्हें गाना बनाते देखना चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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