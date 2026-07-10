जावेद जाफरी का दावा इस वजह से नहीं बन पाए A लिस्ट स्टार, बोले- सलमान खान के साथ भी ऐसा हुआ

जावेद जाफरी ने बताया कि पहली फिल्म सुपरहिट होने के बावजूद क्यों वह ए लिस्ट स्टार नहीं बन पाए हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि क्यों वह करियर में ज्यादा सक्सेस नहीं ले पाए।

जावेद जाफरी ने अपने करियर की शुरुआत 1980 में की थी। जावेद ना सिर्फ अच्छे एक्टर बल्कि अच्छे कॉमेडियन और शानदार डांस करने वाले स्टार थे। जहां कई एक्टर्स को स्टारडम मिला और वे ए लिस्ट स्टार्स की लिस्ट में आए वहीं जावेद को लेकिन वो सक्सेस नहीं मिल पाई। अब जावेद ने इस पर अपनी बात रखी है और बताया कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वह ग्रुपिज्म नहीं कर पाए और पीआर टैक्टिस भी अच्छी नहीं थी।

क्यों ए लिस्टर नहीं बन पाए जावेद अख्तर स्क्रीन से बात करते हुए जावेद से पूछा गया कि क्यों वह कभी ए लिस्टर नहीं बन पाए 1990 में तो इस पर एक्टर ने कहा, ‘मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है कि कैसे आप पैक होते हैं। इसमें पीआर भी इन्वॉल्व होता है क्योंकि इंडस्ट्री का अपना वेब है। कई बार ऐसा समय आता है कि आपके बारे में नेगेटिव चीजें बाहर की जाती हैं तो या तो आपको रिएलिटी चेक मिलता है या फिर आपके बारे में पॉजिटिव चीजें बाहर आती हैं।’

सलमान खान को लेकर बोले जावेद ने आगे कहा, ‘मैं ये सब करने में फेल हो गया। मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं था। इसके अलावा अगर आपकी एक हिट होती है और कोई आपसे बहस नहीं करता और सक्सेस के अलावा कोई नहीं बोल सकता। जैसा सलमान खान के साथ हुआ था। वह बीवी हो तो ऐसी के साथ आए और लोगों ने उनके बारे में अच्छा नहीं लिखा। इसके बाद मैंने प्यार किया आए और फिर सब उनके पीछे भागने लगे। ये वही सलमान खान थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ अलग किया था, बस सक्सेस की बात है और फिर आप उससे ही ग्रो करते हो। मुझे अपने करियर में वैसी हिट मिली नहीं।’

बतौर विलन लॉन्च हुआ और लोगों ने जजमेंट दे दिया जावेद से फिर जब उनकी डेब्यू फिल्म मेरी जंग को लेकर पूछा गया जो बड़ी हिट थी और उसका गाना बोल बेबी बोल भी काफी हिट हुआ था तो इस पर एक्टर ने कहा, ‘मुझे बतौर विलन लॉन्च किया गया था। सुभाष घई साहब काफी सक्सेसफुस डायरेक्टर थे। एनएन सिप्पी साहब एक प्रोड्यूसर थे। तो लोगों को लगा कि अगर उन्होंने मुझे बतौर विलन लिया है तो आगे भी मैं ऐसा ही करूंगा। वो जजमेंट पास हो गया था। उससे लड़ने के लिए किसी को मुझे फन म्यूजिकल फिल्म में लेना था जैसे साउथ में प्रभु देवा के साथ किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने भी वहीं खुद के लिए कभी पिच नहीं किया, लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता हूं।’