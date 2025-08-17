Jaani Dushman Ek Anokhi Kahani Akshay Kumar and Salman Khan Bollywood Kissa सलमान खान करने वाले थे यह रोल, बाद में सोनू निगम ने किया, बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी फिल्म, Bollywood Hindi News - Hindustan
सलमान खान करने वाले थे यह रोल, बाद में सोनू निगम ने किया, बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी फिल्म

Bollywood Kissa: फिल्म 'जानी दुश्मन' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में सलमान खान बतौर हीरो नजर आने वाले थे।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 04:36 PM
साल 2002 में आई फिल्म जानी 'दुश्मन - एक अनोखी कहानी' सुपर फ्लॉप रही थी। फिल्म को IMDb पर 2.8 रेटिंग मिली थी, राजकुमार कोहली के निर्देशन में बनी इस फिल्म को बनाने में 18 करोड़ रुपये की लागत आई थी। फिल्म में अक्षय कुमार से लेकर आदित्य पंचोली, मनीषा कोइराला, अरशद वारसी, रजत बेदी और सिद्धार्थ ने अहम किरदार निभाए थे। इन सभी एक्टर्स ने कॉलेज स्टूटेंड का रोल प्ले किया था और ज्यादातर एक्टर्स की उम्र 35 से 40 के बीच थी।

सलमान खान को करना था यह रोल

कम लोग जानते हैं कि सलमान खान को सोनू निगम वाला किरदार ऑफर किया गया था। सलमान खान को यह किरदार पसंद आया था और वह सनी देओल के साथ इस काम करने के लिए सुपर एक्साइटेड थे। लेकिन क्योंकि वो दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे और उनके पास डेट्स का इश्यू था, ऐसे में सलमान खान ने यह मूवी नहीं की। सलमान खान के इनकार करने के बाद अभिषेक बच्चन को इस रोल के लिए अप्रोच किया गया था लेकिन उनके साथ भी बात नहीं बन सकी।

फिल्म की कहानी में होने थे यह बदलाव

फिल्म में सलमान खान को अप्रोच किए जाने के बाद कहानी में कुछ बदलाव किए जाने थे, उदाहरण के लिए मूवी में अक्षय कुमार के किरदार की मौत हो जाने वाली थी, ऐसा इसलिए क्योंकि मेकर्स सलमान खान को फिल्म के हीरो के तौर पर दिखाना चाहते थे। लेकिन क्योंकि सलमान खान ने फिल्म करने से इनकार कर दिया इसलिए कहानी में थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हुए अक्षय कुमार के किरदार को कोमा में जाते हुए दिखा दिया। हालांकि दर्शकों को ना कहानी समझ आई और ना किरदारों की एक्टिंग।

