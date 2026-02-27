इस्माइल दरबार बीवी के जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों पर बोले- बेटा पूजा करके तिलक लगाता है और…
इस्माइल दरबार की ट्रोलिंग होती है कि उन्होंने अपनी हिंदू वाइफ को जबरन कन्वर्ट करवाया। उन्होंने एक बार फिर से इस मुद्दे पर बात की है। उनका कहना है कि उनका बेटा पूजा करता है और माथे पर तिलक भी लगाता है।
इस्माइल दरबार पर अक्सर आरोप लगता है कि उन्होंने बीवी को धोखा देकर दूसरी शादी की। हिंदू वाइफ को कन्वर्ट किया। बेटे का मुस्लिम नाम रखा लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए हिंदू नाम बताया। वह पहले इस मैटर पर बोल चुके हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने अपनी ट्रोलिंग पर बात की है। उन्होंने अपनी जिंदगी बचने का क्रेडिट दूसरी वाइफ आयशा को दिया। साथ ही बताया कि उनका बेटा पूजा करता है और हिंदुओं की तरह तिलक भी लगाता है।
बीवी को दिया जिंदा होने का क्रेडिट
इस्माइल दरबार शुभोजीत घोष के यूट्यूब चैनल पर थे। यहां उन्होंने अपनी दूसरी शादी पर बात की। वह बोले, 'मेरी जिंदगी के 20 साल बहुत टफ रहे हैं लेकिन मैं आयशा को सैल्यूट करता हूं कि मुझे झेल रही हैं। संजय लीला भंसाली मेरे परिवार के काफी क्लोज थे और उन्होंने मुझे बताया कि मैं बचा हूं तो मेरी बीवी की वजह से। अगर वह नहीं होतीं तो मैं खत्म हो चुका होता।'
क्यों हैं बेटे के हिंदू और मुस्लिम नाम
इस्माइल दरबार ट्रोलिंग पर भी बोले कि शादी के बाद उन्होंने अपनी बीवी को मुस्लिम में कन्वर्ट किया और बेटे का नाम हिंदू बताया। इस्माइल बोलते हैं, 'मेरी शादी के एक साल बाद, मेरा बेटा पैदा हुआ और भंसाली ने उसका नाम ईमान रखा। उसका हिंदू नाम मान था। जब वह अपने नाना-नानी के घर जाता तो उसे मान बुलाया जाता। वह पूजा करता है, माथे पर तिलक लगाता है। मैंने उसको सिखाया है कि उस धर्म का सम्मान करे जिसमें पैदा हुआ था लेकिन दूसरे धर्मों का भी आदर करे।' इस्माइल दरबार ने पहली पत्नी फरजाना के साथ शादी में होकर भी दूसरी शादी की थी। वह बता चुके हैं कि अपनी पत्नी को कन्वर्ट करने के लिए जबरदस्ती नहीं की थी। बता दें कि इस्माइल की दूसरी वाइफ प्रीति हिंदू थीं।
क्यों की थी दूसरी शादी
इस्माइल विकी लालवानी को दिए अपने पुराने इंटरव्यू में बता चुके हैं कि उनके और वाइफ फरजाना के बीच मतभेद चरम पर थे। वह झगड़ों से परेशान होकर दो महीने वाइफ से अलग रहने लगे और किसी को कुछ नहीं बताया। तभी सूरत में जाकर आयशा से शादी कर ली थी।
संजय से दोस्ती टूटने का मलाल
संजय से दोस्ती टूटने पर भी बोले। उन्होंने हीरामंडी से निकाले जाने पर भी चर्चा की। इस्माइल बोले कि हीरामंडी तक उनका बॉन्ड अच्छा था। उन्होंने इस्माइल दरबार को कॉल करके प्रीमियर में भी बुलाया था। यह भी कहा था कि किसी को नहीं बुलाया लेकिन इस्माइल का दिल टूट चुका था। इस्माइल दरबार बोले कि काम की वजह से उन्हें अच्छा दोस्त खोना पड़ा।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।