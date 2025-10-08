Ismail Darbar says Sanjay Leela Bhansali Egoistic says will not work with him 100 Crore 'पहली फुर्सत में चले जा', 100 करोड़ में भी भंसाली के साथ काम नहीं करेंगे इस्माइल दरबार, Bollywood Hindi News - Hindustan
म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार ने संजय लीला भंसाली को अहंकारी बताया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें 100 करोड़ भी मिले तब भी वो संजय लीला भंसाली के साथ काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो संजय से कहेंगे कि पहली फुरसत में निकल जाओ यहां से। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 10:10 AM
डायरेक्टर संजय लीला भंसाली और म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार ने देवदास, हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्मों में साथ काम किया है। वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही हैं। हालांकि, संजय लीला भंसाली और इस्माइल दरबार के बीच रिश्ते में कड़वाहट की खबरें भी कई बार चर्चा में आई हैं। अब इस्माइल दरबार ने संजय लीला भंसाली के बारे में बात की है। उन्होंने संजय लीला भंसाली को अहंकारी बताया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें संजय लीला भंसाली 100 करोड़ भी दें, तब भी वो उनके साथ काम नहीं करेंगे।

गुजारिश में साथ काम करने वाले थे दरबार और भंसाली

विकी लालवाणी से खास बातचीत में इस्माइल दरबार ने कहा कि वो और संजय लीला भंसाली साल 2010 में आई गुजारिश में साथ काम करने वाले थे, लेकिन हम दिल दे चुके सनम के दौरान हुई बहस देवदास के वक्त और बढ़ हई और संजय लीला भंसानी ने अपनी पीआर टीम को निर्देश दिया कि उनके (इस्माइल दरबार) इंटरव्यूज न लिए जाएं।

इसी इंटरव्यू में इस्माइल दरबार ने बताया कि उन्होंने संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरामंडी के म्यूजिक पर भी काम किया था। हालांकि, बाद में उन्होंने सीरीज छोड़ने का फैसला लिया क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि संजय लीला भंसाली उन्हें निकालने वाले हैं।

इस्माइल दरबार ने क्यों छोड़ी हीरामंडी

इस्माइल दरबार ने बताया कि एक मीडिया आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें कहा गया कि हीरामंडी का म्यूजिक उसका बैकबोन है। इसको पढ़ने के बाद भंसाली को लगा कि इस्माइल दरबार ने खुद ये खबर प्लांट कराई है। इस्माइल दरबार ने आगे बताया, "मैंने कहा कि अगर मुझे खबर ब्रेक करानी होती तो मैं आपसे डरता नहीं। मैं सीधा कहता कि मैंने कहा है...मुझे नहीं पता कि वो आदमी कौन था, लेकिन उसने ही खबर बाहर निकाली और संजय को पता चल गया। उन्होंने मुझे फोन किया और ऑफिस बुलाया और पूछा इस्माइल आप ये कैसे कर सकते हैं? इसके बाद उन्होंने कहा कि चलो जाने दो। इसके बाद मुझे समझ आ गया कि वो उन्हें बहुत जल्द एक ऐसी स्थिति में डाल देंगे जहां वो खुद ये काम छोड़ देंगे। ये हो पाता इससे पहले ही मैंने हीरामंडी छोड़ दी।"

100 करोड़ में भी भंसाली के साथ काम नहीं करेंगे दरबार

इसी बातचीत के दौरान दरबार ने कहा, "आज अगर संजय आता है और मुझसे कहता है कि प्लीज मेरी फिल्म के लिए म्यूजिक कर दो, मैं तुम्हें 100 करोड़ दूंगा। मैं उनसे कहूंगा- पहली फुर्सत में चले जा यहां से।"

