इस्माइल दरबार बोले- दूसरी बीवी पर इस्लाम कुबूलने के लिए नहीं डाला जोर, आज तक बांधती है जूते के फीते

इस्माइल दरबार का कहना है कि उनका उनकी पहली बीवी से बहुत झगड़ा होता था लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शौहर कभी तलाक भी दे सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किन परिस्थितियों में दूसरी पत्नी प्रीति से प्यार हुआ और वह आयशा बन गईं।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 04:38 PM
इस्माइल दरबार ने पहली पत्नी और तीन बच्चों को छोड़कर म्यूजिशियन प्रीति से शादी कर ली थी। प्रीति अब आयशा बन चुकी हैं और इस्माइल दरबार का कहना है कि उन्होंने कभी धर्म बदलने के लिए नहीं कहा। उन्होंने पहली बीवी से तलाक की वजह बताई और कहा कि दूसरी बीवी ने बच्चों के लिए करियर छोड़ दिया और आज तक उनके जूतों के फीते बांधती है।

बेटे करते हैं इज्जत

इस्माइल दरबार विकी लालवानी से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पहली पत्नी फरजाना से करीब एक दशक से झगड़ा चल रहा था। जब आयशा को प्रपोज किया तो वे दोनों अलग रह रहे थे। आयशा की मंगनी भी उस वक्त एक रईस बिजनसमैन से हो चुकी थी। उनसे पूछा गया कि क्या मां को छोड़े जाने पर बेटे खिलाफ नहीं हुए। इस पर इस्माइल बोले, 'ये उनकी महानता है कि जिंदगी में एक बार भी वे मुझसे गलत तरह से नहीं बोले। वे आज भी मेरा सम्मान करते हैं।'

प्रीति खुद बनीं आयशा

इस्माइल दरबार ने बताया कि उनकी पहली पत्नी से जमती नहीं थी वरना कोई और दिक्कत नहीं थी। उन्होंने बताया कि दूसरी बीवी प्रीति जो कि अब आयशा हैं, से उन्होंने इस्लाम अपनाने के लिए नहीं कहा बल्कि उन्होंने खुद किया था।

10 साल से दे रहा था सिग्नल

इस्माइल दरबार से पूछा गया कि क्या यह सच है कि उनकी पत्नी ने दूसरी शादी का पब्लिकी विरोध किया था, जिसमें कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उनके ही दिल तोड़ने वाले गानों की धुन गाई थी। इस पर इस्माइल दरबार ने जवाब दिया, 'बात ये थी कि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कर सकता हूं जबकि मैं उसे करीब 10 साल से सिग्नल दे रहा था। उसे भरोसा था कि मैं ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब दो लोगों की नहीं बनती तो ऐसा हो ही जाता है।'

पत्नी को नहीं दिया धोखा

इस्माइल बोले कि उन्होंने पत्नी को धोखा नहीं दिया। वह बताते हैं, 'एक दिन जब हमारे बीच बहस हो गई, मैंने आयशा को फोन किया और हम ड्राइव पर गए। मैंने गाड़ी रोकी और उससे शादी के लिए पूछा। उसने हां कह दिया। ईमानदारी से कहूं तो मेरे मन में उनके लिए फीलिंग्स आने लगी थीं। मुझे पता नहीं था कि वह किसी अमीर आदमी के साथ इंगेजमेंट कर चुकी है। आगे उसका सुनहरा भविष्य था। उसे लगा कि मैं बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर हूं। इस बातचीत के बाद वह मुझसे बहुत अटैच्ड हो गई।'

मां को दी खबर

इस्माइल दरबार ने बताया कि आयशा के हां कहने के बाद उन्होंने अपनी मां को फोन करके बताया कि वह फिर से शादी करने जा रहे हैं। इस्माइल उस वक्त भी अपनी पहली पत्नी के साथ रहते थे लेकिन झगड़े चरम पर थे।

जूते के फीते बांधती है बीवी

इस्माइल ने बताया, 'मैं घर से निकल गया और दो महीने तक दूसरे घर में रहा। मैंने उसको कुछ नहीं बताया और सीधे जाकर सूरत में आयशा से शादी कर ली।' आयशा की तारीफ में इस्माइल दरबार ने कहा कि उन्होंने अपनी ग्लैमर की जिंदगी छोड़ दी और उनकी देखभाल करने लगीं। वह बोले, 'वह आज भी मुझे तैयार कती है और मेरे जूतों के फीते बांधती है।' इस्माइल दरबार के बेटे आवेज और जैद आयशा को आयशा मम्मी कहते हैं। पहली शादी से उनकी एक बेटी अनम भी है। वहीं आयशा से इस्माइल का बेटा ईमान है।

