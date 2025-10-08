इस्माइल दरबार ने काम मांगने के लिए करण जौहर-आदित्य चोपड़ा को किया था मैसेज, कभी नहींं मिला जवाब

इस्माइल दरबार ने काम मांगने के लिए करण जौहर-आदित्य चोपड़ा को किया था मैसेज, कभी नहींं मिला जवाब
म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार ने हाल में अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए बताया कि उन्होंने काम मांगने के लिए करण जौहर और आदित्य चोपड़ा को कॉल किया था। लेकिन उन्हें जवाब देने लायक तक नहीं समझा गया।
म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार ने फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास जैसी फिल्मों के लिए म्यूजिक दिया था। आज भी ये फिल्में शानदार बैकग्राउंड स्कोर और यादगार गीतों के लिए याद की जाती हैं। लेकिन शानदार म्यूजिक देने के बाद भी इस्माइल दरबार काम की तलाश में रहे। उन्होंने कई बड़े नामी फिल्ममेकर्स को से काम मांगा लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। हाल में इस्माइल दरबार ने अपने स्ट्रगल के बारे में बात की।
करन जौहर को किया था मैसेज
इस्माइल दरबार ने विक्की लालवानी के साथ बातचीत में कहा, "मैंने करन जौहर को कॉल, मैसेज किया था। आदित्य चोपड़ा को भी फोन किया था। लेकिन कुछ समय बाद मुझे समझ आया इसका कोई मतलब नहीं है। मैं कह सकता हूं कि उनका रिप्लाई, जवाब देने लायक भी नहीं था। उन्होंने मुझे जवाब देने लायक भी नहीं समझा। जिसे मेरे जैसे किसी की जरूरत होगी, वह जरूर आएगा, जिसे नहीं होगी, वह नहीं आएगा।"
आर्थिक तंगी का किया सामना
इस्माइल दरबार ने आगे बताया कि उन्हें आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने खुद को ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचने दिया जिससे उन्हें किसी से उधार लेना पड़े। उन्होंने कहा, "जब मैंने स्ट्रगल किया, तो मैंने गर्व के साथ किया। अब, ईश्वरीय शक्ति ने मुझे एक ऐसा नाम और पहचान दी है जिसे मैं जीवन भर संजोकर रख सकता हूं।"
संजय लीला भंसाली के साथ रिश्ता
इस्माइल दरबार ने अपने इसी इंटरव्यू में संजय लीला भंसाली के साथ बहस को लेकर भी बात की। उन्होंने बताया कि दोनों का रिश्ता इतना बिगड़ चुका है कि अगर संजय उन्हें 100 करोड़ भी ऑफर करेंगे तो वो उनके साथ दोबारा काम नहीं करेंगे।
