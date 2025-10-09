Ismail Darbar reveals Due To Salman Khan And Aishwarya Rai Fights Sanjay Leela Bhansali Cast Shahrukh In Devdas ‘वो इतने करीब थे...’ सलमान-ऐश्वर्या के रिश्ते पर बोले इस्माइल दरबार; झगड़े के चलते एक्टर को इस ब्लॉकबस्टर से निकाला गया, Bollywood Hindi News - Hindustan
बॉलीवुड

 सलमान खान और ऐश्वर्या राय से जुड़ी खबरों आए दिन सामने आती रहती हैं। दरबार ने खुलासा किया कि वह भंसाली के साथ कभी काम नहीं करेंगे, चाहे उन्हें 100 करोड़ रुपये का ऑफर ही क्यों न दिया जाए। नेटफ्लिक्स सीरीज हीरामंडी के दौरान उनके प्रोफेशनल रिश्ते में दरार आ गई।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 10:52 AM
बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आज भी एक्टर सलमान खान और ऐश्वर्या राय से जुड़ी खबरों आए दिन सामने आती रहती हैं। आज भले ही इन दोनों को अलग हुए सालों हो गए, लेकिन उनके रिश्ते को लेकर बात आज भी की जाती है। ऐसे में अब म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार ने अपने हालिया इंटरव्यू में सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लड़ाई और संजय लीला भंसाली संग अपने झगड़े पर भी बोले।

भंसाली 100 करोड़ भी देगा तो साथ में नहीं करूंगा काम

म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार ने हाल ही में विकी लालवानी को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान बात करते हुए, दरबार ने खुलासा किया कि वह भंसाली के साथ कभी काम नहीं करेंगे, चाहे उन्हें 100 करोड़ रुपये का ऑफर ही क्यों न दिया जाए। नेटफ्लिक्स सीरीज हीरामंडी के दौरान उनके प्रोफेशनल रिश्ते में दरार आ गई। इसी दौरान वह सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लड़ाई पर भी बोले। दरअसल, इस्माइल ने भंसाली की कई फिल्मों में उनके साथ काम किया था, जिसमें सलमान और ऐश्वर्या स्टारर 'हम दिल दे चुके सनम' भी शामिल है। उन्होंने संजय लीला भंसाली की 'देवदास' में भी काम किया था, जिसमें शाहरुख खान थे।

भंसाली संग इस वजह से बिगड़े सलमान के रिश्ते?

म्यूजिक डायरेक्टर ने बताया कि संजय लीला भंसाल ने देवदास में सलमान खान की जगह जब शाहरुख खान को कास्ट किया तब उनके बीच काफी अनबन हुई। दरबार ने बताया, 'जब मुझे काम की जरूरत थी, तो उन्होंने मुझे 'हम दिल दे चुके सनम' दी और जब उन्हें मेरी जरूरत थी, तो मैंने उनके लिए अपना सारा काम छोड़ दिया। आखिरकार, इंडस्ट्री में वो मेरे गॉडफादर थे… मेरा दिल कहता है कि सलमान के साथ उनके रिश्ते इसलिए बिगड़े क्योंकि उन्होंने 'देवदास' के लिए शाहरुख को लिया था।'

बुरा लगता है

इस्माइल दरबार से जब पूछा गया कि क्या सलमान को ऐश्वर्या राय संग उनके अतीत और रिश्ते के कारण संजय लीला भंसाली ने 'देवदास' में साइन नहीं किया था? इस पर दरबार ने कहा, 'उनके झगड़े की खबरें मीडिया में छाई रहती थीं। हमें बहुत बुरा लगता था। वो इतने करीब थे कि उन्हें लड़ना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये अब ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं और सलमान खुद इतने समझदार हैं कि वो इन सब के बारे में कभी बात ही नहीं करते।' स्माइल ने ये भी बताया कि सलमान ने 'खामोशी' फिल्म के फ्लॉप होने पर भी भंसाली का साथ दिया था। क्या ये साफ नहीं है? अगर मैं दो बार आपकी मदद करूं और तीसरी बार आप मेरे कॉम्पिटीटर को लेने जाएं, तो मैं कितना परेशान हो जाऊंगा?

