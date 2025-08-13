Isha Malviya Reacts To Being Replaced By Aneet Padda In Saiyaara Says Movie Tak Baat Pahunch Gai Aur सैयारा में अनीत पड्डा ने किया ईशा मालवीय को किया रिप्लेस? एक्ट्रेस बोलीं- मूवी तक बात पहुंच गई और..., Bollywood Hindi News - Hindustan
सैयारा में अनीत पड्डा ने किया ईशा मालवीय को किया रिप्लेस? एक्ट्रेस बोलीं- मूवी तक बात पहुंच गई और...

ईशा मालवीय काफी समय से बॉलीवुड डेब्यू का प्लान कर रही हैं। लेकिन हाल ही में खबर आई कि ईशा, सैयारा फिल्म के लिए पहली च्वाइस थीं। अब ईशा ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 11:57 AM
बिग बॉस फेम ईशा मालवीय शो के बाद से छाई हुई हैं। उनके गाने रिलीज होते ही हिट हो जाते हैं। अब कुछ दिनों से खबर आ रही थी कि ईशा को हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सैयारा के लिए चुना गया था, लेकिन एक्ट्रेस को फिर अनीत पड्डा ने रिप्लेस कर दिया। अब इन खबरों पर ईशा का रिएक्शन आया है। ईशा ने कहा मूवी तक बात पहुंच गई और मुझे ही नहीं पता।

क्या बोलीं ईशा

ईशा ने दरअसल, उस पोस्ट को शेयर किया है जिसमें बताया गया कि ईशा, सैयारा की पहली च्वाइस थी। इस पोस्ट को शेयर कर ईशा ने लिखा, 'क्या हो गया है मीडिया पेज को। प्लीज ऐसी फेक न्यूज को मत फैलाओ। मूवी तक बात पहुंच गई और मुझे ही नहीं पता।'

ईशा का हिट गाना शेकी

बता दें कि कुछ दिनों पहले ईशा का गाना शेकी-शेकी रिलीज हुआ था जो काफि हिट रहा। इसके डांस स्टेप्स भी काफी वायरल हुए थे।

वहीं उससे पहले ईशा शो लवली लोला में नजर आई थीं जिसमें उनके साथ गौहर लीड रोल में थीं।

सैयारा का कलेक्शन

फिल्म सैयारा की बात करें तो फिल्म ने ग्लोबली 500 करोड़ की कमाई कर ली है। इस फिल्म के जरिए अहान पांडे और अनीत पड्डा ने डेब्यू किया है। फिल्म को वहीं मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म के गाने भी काफी हिट रहे हैं और उनके भी अपने रिकॉर्ड बने हैं।

