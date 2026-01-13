Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडIsha Malviya Quitting Laughter Chefs 3 For Big Bollywood Debut Know What Actress Says
ईशा मालवीय ने छोड़ा लाफ्टर शेफ 3, बॉलीवुड में रखने वाली हैं कदम

ईशा मालवीय ने छोड़ा लाफ्टर शेफ 3, बॉलीवुड में रखने वाली हैं कदम

संक्षेप:

ईशा मालवीय जिन्हें लाफ्टर शेफ 3 में काफी पसंद किया जा रहा था, उन्होंने अब शो को छोड़ दिया है। इस खबर को सुनकर उनके फैंस को दुख तो होगा, लेकिन इसके साथ ही उनके फैंस के लिए एक गुड न्यूज भी है।

Jan 13, 2026 03:22 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ईशा मालवीय, लाफ्टर शेफ के तीसरे सीजन में नजर आ रही थीं। वह शो में एल्विश यादव की पार्टर थीं और दोनों साथ में कुकिंग करते हुए खूब मस्ती करते रहते थे। लेकिन अब खबर आ रही है कि ईशा लाफ्टर शेफ 3 शो छोड़ रही हैं। सब इस खबर को सुनकर हैरान हैं और जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा है तो वह क्यों शो छोड़ रही हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ईशा ने क्या कहा

ईशा ने अपना वॉइस नोट शेयर किया है एक ब्रोडकास्ट चैनल में। ईशा ने कहा, 'दोस्तों इतना टेंशन मत लो लाफ्टर शेफ वाली न्यूज के बाद। कोई किसी को रिप्लेस नहीं करता है, कोई रिप्लेस नहीं हुआ है।'

बड़े प्रोजेक्ट के लिए छोड़ा शो

ईशा ने आगे बताया कि वह इसलिए शो छोड़ रही हैं क्योंकि लाफ्टर शेफ की डेट्स, उनकी डेट्स के साथ मैच नहीं हो रही हैं। मेरा कुछ और भी लाइनअप में है और उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही ये शो।

बॉलीवुड फिल्म में आएंगी नजर

ऐसी खबर है कि ईशा ने अपने एक बड़े प्रोजेक्ट की वजह से इस शो को छोड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईशा जल्द एक बॉलीवुड फिल्म में नजर आने वाली हैं। हालांकि फिल्म से जुड़ी कुछ जानकारी सामने नहीं आई है।

बता दें कि लाफ्टर शेफ के अपकमिंग एपिसोड में निया शर्मा और सनी लियोनी भी आने वाले हैं जो अपने अपकमिंग रिएलिटी शो स्प्लिट्सविला एक्स 6 का प्रमोशन करेंगे। फैंस इस एपिसोड को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं।

ये भी पढ़ें:क्या ईशा को फिर से कर रहे हैं डेट? अभिषेक ने किया साफ- हम दोस्त भी नहीं हैं

ईशा मालवीय का करियर

ईशा के बारे में बता दें कि वह पहले उड़ारियां शो में नजर आती थीं और उसके बाद वह बिग बॉस 17 में नजर आई थीं। शो से उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद वह कई गानों में नजर आ चुकी हैं जिसमें सबसे ज्यादा हिट हुआ था एक नंबर गाना जो फेमर सिंगर संजू राठौड़ ने गाया था।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
isha malviya Laughter Chefs Unlimited Entertainment

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।