ईशा मालवीय ने छोड़ा लाफ्टर शेफ 3, बॉलीवुड में रखने वाली हैं कदम
ईशा मालवीय जिन्हें लाफ्टर शेफ 3 में काफी पसंद किया जा रहा था, उन्होंने अब शो को छोड़ दिया है। इस खबर को सुनकर उनके फैंस को दुख तो होगा, लेकिन इसके साथ ही उनके फैंस के लिए एक गुड न्यूज भी है।
ईशा मालवीय, लाफ्टर शेफ के तीसरे सीजन में नजर आ रही थीं। वह शो में एल्विश यादव की पार्टर थीं और दोनों साथ में कुकिंग करते हुए खूब मस्ती करते रहते थे। लेकिन अब खबर आ रही है कि ईशा लाफ्टर शेफ 3 शो छोड़ रही हैं। सब इस खबर को सुनकर हैरान हैं और जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा है तो वह क्यों शो छोड़ रही हैं।
ईशा ने क्या कहा
ईशा ने अपना वॉइस नोट शेयर किया है एक ब्रोडकास्ट चैनल में। ईशा ने कहा, 'दोस्तों इतना टेंशन मत लो लाफ्टर शेफ वाली न्यूज के बाद। कोई किसी को रिप्लेस नहीं करता है, कोई रिप्लेस नहीं हुआ है।'
बड़े प्रोजेक्ट के लिए छोड़ा शो
ईशा ने आगे बताया कि वह इसलिए शो छोड़ रही हैं क्योंकि लाफ्टर शेफ की डेट्स, उनकी डेट्स के साथ मैच नहीं हो रही हैं। मेरा कुछ और भी लाइनअप में है और उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही ये शो।
बॉलीवुड फिल्म में आएंगी नजर
ऐसी खबर है कि ईशा ने अपने एक बड़े प्रोजेक्ट की वजह से इस शो को छोड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईशा जल्द एक बॉलीवुड फिल्म में नजर आने वाली हैं। हालांकि फिल्म से जुड़ी कुछ जानकारी सामने नहीं आई है।
बता दें कि लाफ्टर शेफ के अपकमिंग एपिसोड में निया शर्मा और सनी लियोनी भी आने वाले हैं जो अपने अपकमिंग रिएलिटी शो स्प्लिट्सविला एक्स 6 का प्रमोशन करेंगे। फैंस इस एपिसोड को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं।
ईशा मालवीय का करियर
ईशा के बारे में बता दें कि वह पहले उड़ारियां शो में नजर आती थीं और उसके बाद वह बिग बॉस 17 में नजर आई थीं। शो से उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद वह कई गानों में नजर आ चुकी हैं जिसमें सबसे ज्यादा हिट हुआ था एक नंबर गाना जो फेमर सिंगर संजू राठौड़ ने गाया था।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
