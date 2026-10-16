गुरमीत चौधरी संग किसिंग सीन पर बोलीं ईशा मालवीय - 'मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं काफी...'
ईशा अपनी फिल्म 'तुम मेरे हो' को लेकर खबरों में हैं। इस मूवी में ईशा के साथ एक्टर गुरमीत चौधरी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। ईशा और गुरमीत फिल्म में एक इंटीमेट किसिंग सीन को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं।
एक्ट्रेस ईशा मालवीय 'बिग बॉस 17' में नजर आईं थी। इस शो के बाद ईशा को जबरदस्त फेम मिला था। बिग बॉस के बाद ईशा कई रियलिटी शोज में नजर आईं। इन दिनों ईशा अपनी अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'तुम मेरे हो' को लेकर खबरों में हैं। इस मूवी में ईशा के साथ एक्टर गुरमीत चौधरी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। ईशा और गुरमीत फिल्म में एक इंटीमेट किसिंग सीन को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। ऐसे में अब ईशा ने गुरमीत संग अपने किसिंग सीन को लेकर रिएक्ट किया। आइए जानते हैं एक्ट्रेस ने क्या कहा?
यह पल बहुत दिलचस्प है
ईशा मालवीय ने जूम/टेली टॉक इंडिया को अपना इंटरव्यू दिया और फिल्म 'तुम मेरे हो' में अपने और गुरमीत के किस सीन पर खुलकर बात की। ईशा ने साफ किया कि वो किसी सीन फिल्म के वायरल पोस्टर को प्रमोशन के लिए अलग से शूट नहीं किया गया था। बल्कि, यह तस्वीर सीधे फिल्म से ली गई है। एक्ट्रेस ने कहा, 'यह तस्वीर फिल्म के एक सीन से ली गई है। यह पल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि तमाम हालात से गुजरने के बाद आकाश और तमन्ना (फिल्म में इनके कैरेक्टर के नाम) कैसे मिलते हैं। हमने पोस्टर के लिए कोई अलग फोटोशूट नहीं किया है। ये सब फिल्म के शॉट्स से ही लिए गए हैं। हमने सबसे पहले किसिंग पोस्टर शेयर करने का फैसला किया ताकि लोगों के बीच चर्चा हो और उन्हें पता चले कि 2000 के दशक का रोमांस वापस आ गया है।'
गुरमीत संग किस सीन शूट करना मुश्किल नहीं था
ईशा मालवीय ने गुरमीत चौधरी के साथ इंटीमेट सीन्स करने के अपने अनुभव के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि सेट पर मौजूद कंफर्ट और प्रोफेशनलिज्म की वजह से उन्हें यह काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा। ईशा ने कहा, 'गुरमीत के साथ ऐसे सीन्स शूट करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वह एक बेहतरीन एक्टर और इंसान हैं। इसके अलावा, मैं अपने कॉन्फिडेंस की वजह से ही इसे अच्छे से कर पाई। मुझमें किसी भी स्थिति का सामना करने का पूरा कॉन्फिडेंस है।'
मुझे पहले ही पता था ये इंडस्ट्री की मांग है
ईशा ने आगे कहा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखते समय ही उन्हें पता था कि एक्टिंग की क्या मांगें होती हैं। एक्ट्रेस बोलीं, 'चूंकि मैं काम करने के लिए शोबिज में आई हूं, इसलिए मुझे इसके फायदे और नुकसान पता हैं। हम आम लोगों की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि हम एक्टर्स हैं। हम लोगों का मनोरंजन करने का अपना काम करते हैं।'
इंटीमेट सीन पर बोले गुरमीत चौधरी
वहीं, गुरमीत चौधरी ने कहा कि एक्टर्स को ऐसे सीन्स को प्रोफेशनल तरीके से लेना चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि शूटिंग के दौरान वहां मौजूद सभी लोग सहज महसूस करें। उन्होंने कहा, 'मैं 18 साल से ज्यादा समय से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूं। मुझे बस कैमरे के सामने एक्टिंग करना आता है। एक एक्टर के तौर पर, हम यह पक्का करते हैं कि सेट पर काम करते समय सभी लोग बहुत कंफर्टेबल महसूस करें। हम ऐसे सीन्स को पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ शूट करते हैं। यह हमारे काम का ही एक हिस्सा है। वहीं, फिल्म में सबसे जरूरी चीज कहानी होती है। हम बस किरदारों की भावनाओं के साथ न्याय करने की कोशिश करते हैं।'
फिल्म 'तुम मेरे हो' के बारे में
'तुम मेरे हो' में गुरमीत चौधरी और ईशा मालवीय मुख्य भूमिकाओं में हैं। इनके साथ शान आर ग्रोवर, अनुष्का लुहार, रोमांच मेहता, श्रेयस परदीवाला, शालिनी कपूर, निखत खान और विकास वर्मा भी नजर आएंगे। ये फिल्म 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बॉक्स ऑफिस पर इसे आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की 'उड़ता तीर' और लव रंजन की 'पहला प्यार' से टक्कर मिल सकती है। इस फिल्म के साथ ईशा मालवीय बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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