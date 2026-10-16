गुरमीत चौधरी संग किसिंग सीन पर बोलीं ईशा मालवीय - 'मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं काफी...'

ईशा अपनी फिल्म 'तुम मेरे हो' को लेकर खबरों में हैं। इस मूवी में ईशा के साथ एक्टर गुरमीत चौधरी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। ईशा और गुरमीत फिल्म में एक इंटीमेट किसिंग सीन को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं।

एक्ट्रेस ईशा मालवीय 'बिग बॉस 17' में नजर आईं थी। इस शो के बाद ईशा को जबरदस्त फेम मिला था। बिग बॉस के बाद ईशा कई रियलिटी शोज में नजर आईं। इन दिनों ईशा अपनी अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'तुम मेरे हो' को लेकर खबरों में हैं। इस मूवी में ईशा के साथ एक्टर गुरमीत चौधरी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। ईशा और गुरमीत फिल्म में एक इंटीमेट किसिंग सीन को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। ऐसे में अब ईशा ने गुरमीत संग अपने किसिंग सीन को लेकर रिएक्ट किया। आइए जानते हैं एक्ट्रेस ने क्या कहा?

यह पल बहुत दिलचस्प है ईशा मालवीय ने जूम/टेली टॉक इंडिया को अपना इंटरव्यू दिया और फिल्म 'तुम मेरे हो' में अपने और गुरमीत के किस सीन पर खुलकर बात की। ईशा ने साफ किया कि वो किसी सीन फिल्म के वायरल पोस्टर को प्रमोशन के लिए अलग से शूट नहीं किया गया था। बल्कि, यह तस्वीर सीधे फिल्म से ली गई है। एक्ट्रेस ने कहा, 'यह तस्वीर फिल्म के एक सीन से ली गई है। यह पल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि तमाम हालात से गुजरने के बाद आकाश और तमन्ना (फिल्म में इनके कैरेक्टर के नाम) कैसे मिलते हैं। हमने पोस्टर के लिए कोई अलग फोटोशूट नहीं किया है। ये सब फिल्म के शॉट्स से ही लिए गए हैं। हमने सबसे पहले किसिंग पोस्टर शेयर करने का फैसला किया ताकि लोगों के बीच चर्चा हो और उन्हें पता चले कि 2000 के दशक का रोमांस वापस आ गया है।'

गुरमीत संग किस सीन शूट करना मुश्किल नहीं था ईशा मालवीय ने गुरमीत चौधरी के साथ इंटीमेट सीन्स करने के अपने अनुभव के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि सेट पर मौजूद कंफर्ट और प्रोफेशनलिज्म की वजह से उन्हें यह काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा। ईशा ने कहा, 'गुरमीत के साथ ऐसे सीन्स शूट करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वह एक बेहतरीन एक्टर और इंसान हैं। इसके अलावा, मैं अपने कॉन्फिडेंस की वजह से ही इसे अच्छे से कर पाई। मुझमें किसी भी स्थिति का सामना करने का पूरा कॉन्फिडेंस है।'

मुझे पहले ही पता था ये इंडस्ट्री की मांग है ईशा ने आगे कहा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखते समय ही उन्हें पता था कि एक्टिंग की क्या मांगें होती हैं। एक्ट्रेस बोलीं, 'चूंकि मैं काम करने के लिए शोबिज में आई हूं, इसलिए मुझे इसके फायदे और नुकसान पता हैं। हम आम लोगों की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि हम एक्टर्स हैं। हम लोगों का मनोरंजन करने का अपना काम करते हैं।'

इंटीमेट सीन पर बोले गुरमीत चौधरी वहीं, गुरमीत चौधरी ने कहा कि एक्टर्स को ऐसे सीन्स को प्रोफेशनल तरीके से लेना चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि शूटिंग के दौरान वहां मौजूद सभी लोग सहज महसूस करें। उन्होंने कहा, 'मैं 18 साल से ज्यादा समय से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूं। मुझे बस कैमरे के सामने एक्टिंग करना आता है। एक एक्टर के तौर पर, हम यह पक्का करते हैं कि सेट पर काम करते समय सभी लोग बहुत कंफर्टेबल महसूस करें। हम ऐसे सीन्स को पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ शूट करते हैं। यह हमारे काम का ही एक हिस्सा है। वहीं, फिल्म में सबसे जरूरी चीज कहानी होती है। हम बस किरदारों की भावनाओं के साथ न्याय करने की कोशिश करते हैं।'